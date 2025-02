Brest remonte Auxerre et rate le top 5

Brest 2-2 Auxerre

Buts : Ndiaye (60e) et Ajorque (79e) // Perrin (18e et 74e) pour l’AJA.

Titi et Grosminet.

Six succès, deux défaites, un nul. Voilà le ratio de Brest post-Ligue des champions. Avec Justin Bourgault (pour sa première), une charnière Le Cardinal-Ndiaye et Doumbia et Salah sur les flancs, les Bretons sont remontés sur Auxerre (2-2). Comme la semaine dernière face à Toulouse, Auxerre s’est fait égaliser à deux reprises. Au bout d’un match bien décousu, Brest loupe quand même une belle occasion de rejoindre le top 5.

Amoureux de Perrin

Tout ça est la faute de Gaëtan Perrin. Le meilleur passeur de la Ligue 1 a marqué après une double tête de Theo Bair, qui a mangé Abdoulaye Ndiaye pour mettre son petit attaquant en bonne position (0-1, 18e). Sans batterie, l’Icaunais s’est ensuite éteint, puis s’est rallumé : un coup franc largement au-dessus, puis un enchaînement plein de sang-froid pour croiser Marco Bizot (1-2, 74e). Sur l’action, Bourgault a été trop jeune.

Ajorque tête de pioche

Entre-temps, Brest pensait avoir fait le plus dur en égalisant. Sur un coup franc magnifiquement tiré par Kamory Doumbia, Abdoulaye Ndiaye s’est rattrapé (1-1, 60e). Brest a marqué son quinzième but de la saison après un coup de pied arrêté. Un record.

Abdallah Sima, servi par le capitaine Lees-Melou, a ensuite tiré à côté (63e) et Le Blé a poussé. Tellement que Mama Baldé, à qui Monsieur Dechepy avait refusé deux buts dont une jolie reprise acrobatique en première période, a gagné son duel pour servir Ludovic Ajorque. Le Pirate du mois de janvier a égalisé de la tête (2-2, 79e), son sixième but en six matchs. La marche à suivre pour remonter le PSG ?

Espérons que les chansons d’amour de Football-lover SoFoot ont permis aux deux équipes de passer une excellente soirée.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Le Cardinal, Ndiaye, Bourgault (Zogbé, 78e) – Camara (Lees-Melou, 60e), Fernandes, Magnetti (cap.) – Doumbia (Faivre, 78e), Ajorque, Salah (Baldé, 21e). Entraîneur : Éric Roy.

Auxerre (4-2-3-1) : Léon – Hoever (N’Gatta, 86e), Jubal (cap.), Akpa, Mensah – Owusu, Massengo (Dioussé, 90e), Traoré (Onaiwu, 46e) – Perrin, Bair (Danois, 68e), Sinayoko (Ayé, 90e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

