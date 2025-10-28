L'expulsion d'Ismaël Doukouré validée par la DTA, un penalty oublié à Auxerre

On est mardi, et le mardi, c’est la revue des décisions du week-end.

La direction de l’arbitrage est revenue sur plusieurs situations controversées (ou non) du week-end en Ligue 1. Premier cas : celui de la main de Kang-in Lee lors de Brest-PSG. Dans son rapport la la DTA a validé l’analyse de Jérémie Pignard, soulignant une situation « complexe ». Elle précise : « Techniquement, la position du bras du défenseur, éloigné du corps et formant un angle d’environ 90 degrés, augmente artificiellement la surface couverte. Elle est donc sanctionnable au sens des Lois du jeu. Le contact préalable du ballon avec le visage n’est pas un critère annulant la faute. Le penalty était bien la décision attendue. »

Un penalty oublié à Auxerre

Elle aborde également le cas de la main non sanctionnée de Yassine Kechta lors d’Auxerre-Le Havre. Selon l’analyse, un penalty aurait dû être accordé aux Auxerrois, finalement battus 1-0. « Dans cette position, avec un contact du ballon sur la partie postérieure du haut du bras, le défenseur augmente artificiellement la surface couverte par son corps, ce qui est sanctionnable au regard de la Loi 12 : un penalty était donc attendu », précise le communiqué. Il ajoute également que les angles proposés à l’arbitre central pour juger cette décision n’étaient pas les bons.

D’autres décisions ont également été confirmées, notamment le carton rouge infligé à Ismaël Doukouré pour sa faute sur Malick Fofana, lors du match entre Lyon et Strasbourg. Ou encore le penalty accordé à Lens face à l’OM. L’instance confirme le changement de décision de Stéphanie Frappart, qui a finalement sifflé penalty après recours à l’assistance vidéo, à la suite d’un tacle irrégulier de Benjamin Pavard sur Odsonne Edouard.

Double ration de boulot cette semaine avec deux journées de Ligue 1.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1