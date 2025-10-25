Paris tranquille à Brest pour reprendre la tête

Après deux nuls en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire en championnat en s’imposant largement à Brest au stade Francis-Le Blé (0-3). Cette victoire porte la marque d'Achraf Hakimi, auteur d’un doublé, et permet au PSG de reprendre la tête du championnat.

Brest 0-3 PSG

Buts : Hakimi (29e et 39e) et Doué (90e+6) pour Paris

Nuno Mendes est-il plus fort que Marcelo ? Nuno Mendes est-il le meilleur latéral gauche de l’histoire ? Autant de questions qui ont animé les réseaux sociaux et les débats des amoureux de football ces dernières semaines. Il faut dire que le latéral portugais a frappé fort en ce début de saison et notamment depuis un mois où il a inscrit 3 buts et a été élu homme du match lors des deux dernières rencontres du PSG en Europe face au Barça de Lamine Yamal et contre Leverkusen. Et si Paris possède sans discussion possible l’actuel meilleur latéral gauche du monde, il ne faut pas oublier qu’il a aussi le meilleur latéral droit du monde. Et visiblement, Achraf Hakimi avait envie de le rappeler. Alors il a profité de cette rencontre à Brest pour claquer un doublé – ses premiers buts de la saison – et permettre à Paris de retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 après deux matchs nuls contre Lille (1-1) et Strasbourg (3-3) et de reprendre la tête du championnat.

Hakimi, à droite toute

Quatre jours après son large succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7), le PSG est bien décidé à reproduire la même performance à Brest. Sauf que la défense bretonne – sans le capitaine Brendan Chardonnet laissé sur le banc – est bien plus solide que celle du Bayer Leverkusen et Paris, malgré une confiscation de la balle, n’arrive pas à pénétrer dans la surface de Radosław Majecki qui doit tout de même se déployer sur une frappe de Senny Mayulu (23e). Pire, les Parisiens sont même (légèrement) en danger sur les contre-attaques brestoises. Alors comme souvent lorsque Paris n’arrive pas à trouver la faille, Vitinha décide de prendre les choses en main. Et sur une merveilleuse passe dans le dos de la défense, le Portugais sert Achraf Hakimi qui ouvre le score tel un numéro 9 (0-1, 29e). Intenable sur son couloir droit comme à son habitude, le Marocain s’offre un doublé 10 minutes plus tard sur une praline à bout portant après un joli service de Khvicha Kvaratskhelia qui avait d’abord choisi la solution perso au départ de l’action (0-2, 39e). La frappe lointaine de Romain Del Castillo (32e) ou la tête trop molle de Pathé Mboup (44e) ne suffiront pas à offrir un frisson aux supporters brestois qui se rappellent les 4 défaites face aux Parisiens la saison dernière (dont un violent 7-0 en barrage retour de Ligue des champions).

7 minutes de VAR

Impossible de savoir ce qu’a dit Éric Roy à ses hommes durant la pause, mais une chose est sûre : les Bretons sont revenus des vestiaires avec des ambitions bien plus offensives. Avec à l’initiative de ce changement d’état d’esprit Ludovic Ajorque. Bousculé par le duo Pacho-Zabarnyi pendant 45 minutes, l’ancien attaquant de Strasbourg a enfin pris le dessus sur la défense parisienne pour dévier de la tête le cuir sur Romain Del Castillo, dont la talonnade aérienne zlatanesque rebondit sur la tête et la main de Lee Kang-in. Penalty ? C’est la question à laquelle les arbitres du VAR vont tenter de répondre pendant de longues minutes. Et si l’arbitre principal indique d’abord un corner, il va finalement se raviser et aller voir lui-même les images avant de siffler penalty. Une interruption de 7 minutes et 18 secondes pour finalement pas grand-chose, puisque Romain Del Castillo glisse sur sa tentative et envoie le cuir en tribune (58e). Un coup de massue pour les Brestois qui vont à nouveau voir les Parisiens confisquer le cuir et venir mettre la pression sur Majecki, qui est intraitable devant Kvaratskhelia (65e) et sur une frappe lointaine de Barcola (73e). Visiblement bien décidé à voir son équipe inscrire le but du K-O, Luis Enrique envoie alors sur le pré Ousmane Dembélé et Désiré Doué, 3e au classement du Ballon d’or selon Daniel Bravo. Cette tactique ne paie pas, puisque sur un contre éclair, Mama Baldé oblige Lucas Chevalier à sortir le grand jeu (86e). L’occasion manquée de trop pour les Brestois qui vont alors sortir le drapeau blanc. Pas de quoi arrêter pour autant Désiré Doué qui rase d’abord le poteau sur une frappe (89), avant de le toucher sur un centre tir (92), puis de faire trembler les filets sur un contre et une merveille d’ouverture de Zaïre-Emery (0-3, 90e+6). On n’en attendait pas moins d’un troisième au Ballon d’or.

Brest (4-2-3-1) : Majecki – Lala, Díaz, Coulibaly, Locko (Guindo, 78e) – Chotard, Magnetti (Makalou, 78e)- Dina Ebimbe (Tousart, 67e), Del Castillo (Zogbé, 90e+3), Mboup (Baldé, 67e) -Ajorque. Entraîneur : Éric Roy.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho (Marquinhos, 67e), Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee (Dembélé 67e) – Kvaratskhelia (Doué, 70e), Mayulu (Ndjantou, 79e), Barcola (Ramos, 79e). Entraîneur : Luis Enrique.

