Mbappé joue un mauvais tour aux Titis du PSG

Avec quatre Titis et des titulaires entrés pour la dernière demi-heure, Paris pensait montrer qu’il dominait tranquillement la Ligue 1. Mais Lille s’en est remis à Ethan Mbappé, qui a joué un bien mauvais tour à son club formateur.

Lille 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Mbappé (85e) pour le LOSC // Nuno Mendes (66e) pour le PSG

Il y a des dimanches soir comme les autres, de ceux où on commence à chercher les plaids, à boire de la tisane, à vérifier que les enfants ont bien fait leurs devoirs. Ce week-end, au chaud, on pouvait aussi découvrir, ou retrouver, le nom des ministres. Tiens, Bruno Le Maire est aux Armées. Tiens, Élisabeth Borne est de retour à l’Éducation. Tiens, Marina Ferrari débarque au Sport. Et tiens, qui sont Quentin Ndjantou et tous ces jeunes de ce Lille-PSG ? Dans ce choc et sans ses cadres, le PSG a terminé sa semaine par un match nul à Lille, freiné par Ethan Mbappé en fin de match (1-1).

Chez les Titis, t’as pas encore tout

Sans ses habituels titulaires et Achraf Hakimi, remplacé par Warren Zaïre-Emery, détenteur du brassard ce soir, et avec un milieu de stagiaires (Senny Mayulu – Quentin Ndjantou – Lee Kang-in), c’est Lille qui a imposé en premier son rythme. Le centre du tuteur Thomas Meunier, de retour, n’a pas trouvé preneur (6e). Sans Bruno Genesio, suspendu, c’est le retour du sénateur Benjamin André qui offre de la voix et du rythme. Le capitaine lillois trouve Hákon Haraldsson dans la surface, mais l’Islandais choisit le retrait plutôt que la volée (16e). Dommage.

En face, la défense parisienne, aux trois quarts gauchère, veille. Bradley Barcola travaille ses coups de reins devant Meunier (14e, 38e) et les Titis se font les molaires. D’abord Mayulu et Ayyoub Bouaddi, en face. Ils auraient pu être avec les U20 au Chili, mais se livrent un sacré duel d’ambitieux. Ensuite, Ibrahim Mbaye, qui traverse tout le terrain, mais est calmé par une vraie défense du niveau senior (20e). Lucas Beraldo, lui, affiche sa vieillesse (22 ans, tout de même), face à la vitesse de Matías Fernández-Pardo (22e). Enfin, alors que la frappe de Meunier, au second poteau, est bien déviée par Hernandez (32e), Ndjantou met des gifles à Romain Perraud (35e).

Excepté la course énorme de Barcola terminée par une frappe à trois mètres du but (43e), peu d’occasions franches ressortent de la première mi-temps. Pour ses retrouvailles, Lucas Chevalier a été tranquille. Olivier Giroud et Gonçalo Ramos auraient eu le temps de connaître le nom de Roland Lescure.

Les vieux apportent du peps

Le temps d’apprendre le nom d’autres ministres est aussi celui pour penser que c’est un soir pour Lille, que les Dogues, après deux défaites en Ligue 1, feraient bien de retrouver la victoire. Olivier Giroud s’est envolé, mais n’a pas saisi la balle (46e). Alors que Vitinha, Nuno Mendes et Hakimi s’échauffaient, Barcola est tombé sur Özer (56e), et Pacho est sorti sur Fernández-Pardo (57e). Trop tard ?

🥵 Cela se passe de commentaires : 𝗪𝗛𝗔𝗢𝗨𝗛 quel but de Nuno Mendes !#LOSCPSG pic.twitter.com/LWIU68D0yf — L1+ (@ligue1plus) October 5, 2025

L’entrée des trois Parisiens signe la fin des espoirs lillois. D’un côté parce que Vitinha, pour sa centième en Ligue 1, est fantastique. De l’autre parce que Nuno Mendes est un génial tireur de coup franc, même à 25 mètres, même à 23 ans (0-1, 66e). Le PSG marque déjà pour la cinquième fois sur coup de pied arrêté cette saison. Sous les yeux du père et du fils Mbappé, Fernández-Pardo a tiré à côté (75e). Lee a sollicité Özer du droit (79e). D’une superbe ouverture, Mendes a fait de même, mais Hakimi a tiré à côté (83e). Paris n’est pas à l’abri.

On pensait que Paris filait remporter ce choc des deux derniers champions de France, mais Ethan Mbappé, entré trois minutes plus tôt, a fait comme tout le monde. À la suite d’une perte de balle de Lee au milieu et d’une accélération de Hamza Igamane, il a marqué contre son ancienne équipe, puis n’a pas célébré, au contraire de son frangin (1-1, 85e). Pierre-Mauroy pousse pour faire plier son Chevalier, mais sans regrets. Lille aura montré sa réactivité, mais aura été trop frileux en première période pour l’emporter.

Lille (4-3-3) : Özer – Meunier (Santos, 76e), Ngoy, Mandi, Perraud, Bouaddi, André (cap.), Bentaleb (Sahraoui, 67e) – Haraldsson (Correia, 67e), Giroud (Igamane, 76e), Fernández-Pardo (Mbappé, 82e). Entraîneur : Bruno Genesio.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Zaïre-Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez (Zabarnyi, 68e) – Lee, Mayulu (Vitinha, 59e), Ndjantou – Mbaye (Hakimi, 59e), Ramos, Barcola (Mendes, 59e). Entraîneur : Luis Enrique.

