- Ligue 1
- J7
- Lille-PSG (1-1)
Les notes de Lille-PSG
Des jeunes, du talent, des stars et des gestes de génie : un dimanche soir de bonheur en somme, dans notre belle Ligue 1. Surtout quand Nuno Mendes est de sortie.
Ils ont fait LV1 flamand
Thomas Meunier
S’il ne risque plus rien de Samuel Umtiti, se retrouver face à Lucas Hernandez a fait ressurgir quelques traumatismes. Remplacé par Tiago Santos (77e), décomplexé.
0 note(s)
Benjamin André
Trop facile de jouer au vieux briscard face aux U19 du PSG.
0 note(s)
Ayyoub Bouaddi
Trop facile de jouer au vieux briscard face aux U19 du PSG (oui, oui).
0 note(s)
Olivier Giroud
Des remises de la tête, des duels de forain, des efforts de tous les instants… et des bicyclettes en pleine surface adverse. Oui, Olive a encore quelques surprises à offrir. Remplacé par Hamza Igamane (77e), trop prévisible.
0 note(s)
Matias Fernandez Pardo
Pas si facile de déborder quand il n’y a pas de défenseur en face, n’est-ce pas ? Encore plus dur quand Achraf Hakimi fait son apparition, ceci dit. Remplacé par Ethan Mbappé (81e), voir ci-dessous.
0 note(s)
Ethan Mbappé Lottin
Moins heureux d’avoir marqué que son grand frère en tribunes.
0 note(s)
Ils ont encore le temps avant de penser au bac
Warren Zaïre-Emery
Oui, un capitaine est censé faire le toss avant le coup d’envoi. Oui, un latéral droit est censé défendre dans son couloir face à l’ailier gauche adverse. Oui, un milieu doit courir partout, et heureusement, ça, WZE le sait.
0 note(s)
Kang-in Lee
Il va en terroriser des bambins à la fin du mois dans ce costume de Vitinha mal rapiécé. Pour les bonbons en revanche, il faudra repasser.
0 note(s)
Bradley Barcola
Visiblement plus à l’aise pour enchaîner les grigris que courir tout droit sur 50 mètres. Et ne parlons pas de l’étape d’après : frapper en direction du but adverse. Remplacé par Nuno Mendes (59e), dont la mire est parfaitement réglée (voir ci-dessous).
0 note(s)
Nuno Mendes
S’il se met à tirer les coups francs comme Juninho, que nous reste-t-il à nous, les simples mortels ?
0 note(s)
Lucas Beraldo
Réussir à être le maillon faible d’une équipe composée à 50% de joueurs de Youth League est une performance, ne nous y trompons pas. Plus à l’aise sur TF1 que L1+.
0 note(s)
Senny Mayulu
Avant-centre la semaine, relayeur le week-end pour les heures supp’. Un rythme infernal qui lui vaut de compter déjà 50 matchs en pro. Remplacé par son double Vitinha (59e), venu remettre la main sur le tempo pour sa 100e avec le PSG.
0 note(s)
Quentin Ndjantou
Ses petits camarades de classe auront du mal à le croire quand il leur racontera ses incroyables aventures lundi matin en arrivant en classe.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Tom Binet