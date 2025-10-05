S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J7
  • Lille-PSG (1-1)

Les notes de Lille-PSG

Par Tom Binet

Des jeunes, du talent, des stars et des gestes de génie : un dimanche soir de bonheur en somme, dans notre belle Ligue 1. Surtout quand Nuno Mendes est de sortie.

Les notes de Lille-PSG

Ils ont fait LV1 flamand

Thomas Meunier

S’il ne risque plus rien de Samuel Umtiti, se retrouver face à Lucas Hernandez a fait ressurgir quelques traumatismes. Remplacé par Tiago Santos (77e), décomplexé.

Embed t.co

Note de la rédaction TSPT
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Benjamin André

Trop facile de jouer au vieux briscard face aux U19 du PSG.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ayyoub Bouaddi

Trop facile de jouer au vieux briscard face aux U19 du PSG (oui, oui).

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Olivier Giroud

Des remises de la tête, des duels de forain, des efforts de tous les instants… et des bicyclettes en pleine surface adverse. Oui, Olive a encore quelques surprises à offrir. Remplacé par Hamza Igamane (77e), trop prévisible.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Matias Fernandez Pardo

Pas si facile de déborder quand il n’y a pas de défenseur en face, n’est-ce pas ? Encore plus dur quand Achraf Hakimi fait son apparition, ceci dit. Remplacé par Ethan Mbappé (81e), voir ci-dessous.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ethan Mbappé Lottin

Moins heureux d’avoir marqué que son grand frère en tribunes.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ils ont encore le temps avant de penser au bac

Warren Zaïre-Emery

Oui, un capitaine est censé faire le toss avant le coup d’envoi. Oui, un latéral droit est censé défendre dans son couloir face à l’ailier gauche adverse. Oui, un milieu doit courir partout, et heureusement, ça, WZE le sait.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kang-in Lee

Il va en terroriser des bambins à la fin du mois dans ce costume de Vitinha mal rapiécé. Pour les bonbons en revanche, il faudra repasser.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

Visiblement plus à l’aise pour enchaîner les grigris que courir tout droit sur 50 mètres. Et ne parlons pas de l’étape d’après : frapper en direction du but adverse. Remplacé par Nuno Mendes (59e), dont la mire est parfaitement réglée (voir ci-dessous).

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nuno Mendes

S’il se met à tirer les coups francs comme Juninho, que nous reste-t-il à nous, les simples mortels ?

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Beraldo

Réussir à être le maillon faible d’une équipe composée à 50% de joueurs de Youth League est une performance, ne nous y trompons pas. Plus à l’aise sur TF1 que L1+.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Senny Mayulu

Avant-centre la semaine, relayeur le week-end pour les heures supp’. Un rythme infernal qui lui vaut de compter déjà 50 matchs en pro. Remplacé par son double Vitinha (59e), venu remettre la main sur le tempo pour sa 100e avec le PSG.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Quentin Ndjantou

Ses petits camarades de classe auront du mal à le croire quand il leur racontera ses incroyables aventures lundi matin en arrivant en classe.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Tom Binet

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Lille-PSG (1-1)
Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!