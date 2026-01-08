S’abonner au mag
Igor Thiago devient le meilleur buteur brésilien sur une saison de Premier League

Un joueur de Brentford détrône déjà Firmino

Igor de Brentford > Igor d’Hossegor.

La Premier League a vu passer de sacrés représentants brésiliens : Oscar, Fernandinho, Ramires, Alisson Becker, David Luiz, Thiago Silva, Willian, Gilberto Silva, Philippe Coutinho, Roberto Firmino… Mais aucun d’eux n’a accompli la performance d’Igor Thiago. Double buteur contre Sunderland mercredi, l’attaquant de Brentford a battu le record de buts marqués par un Brésilien en une saison de Premier League.

Il a marqué 16 fois depuis août, faisant d’ores et déjà mieux que les 15 pions de Firmino (2017-2018), Gabriel Martinelli (2022-2023) et Matheus Cunha (2024-2025). Le plus impressionnant ? Nous ne sommes qu’en janvier, ce qui laisse au buteur des Bees, passé par Ludogorets et Bruges, le temps d’exploser les compteurs.

Erling Haaland ferait bien de se méfier.

Nul fou entre Liverpool et Fulham, Newcastle et Brentford s’affirment

