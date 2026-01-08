S’abonner au mag
La défense de Thomas Frank après avoir bu dans un gobelet Arsenal

La défense de Thomas Frank après avoir bu dans un gobelet Arsenal

Qui aurait été gêné par un café ? L’entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, déjà critiqué pour les résultats, a en plus été photographié ce mercredi soir avec un gobelet siglé du logo… d’Arsenal.

Le timing de ce faux pas ne pouvait pas être pire, la situation étant déjà catastrophique pour des raisons sportives, alors que Tottenham s’est incliné contre Bournemouth (3-2) et pointe à la 14e place au classement avec seulement 27 points après 21 journées.

Frank se défend après l’histoire du gobelet

Après le match, Frank a été interrogé sur la prestation de son équipe, mais aussi sur ce fameux gobelet qui s’est présenté comme une opportunité pour les fans de Tottenham de s’en prendre à leur coach : « Je ne l’avais bien sûr pas remarqué. Ce serait totalement stupide de ma part d’utiliser volontairement un gobelet d’Arsenal. »

La BBC Sport suppose qu’un employé de Tottenham a probablement donné le gobelet à l’entraîneur sans voir le logo du rival historique. Le verre en question se trouvait probablement encore dans la zone visiteurs après le match Bournemouth-Arsenal, qui a eu lieu quatre jours plus tôt.

La goutte d’eau qui fait déborder le gobelet.

Tottenham et Brentford s’ennuient ensemble

