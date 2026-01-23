Andrew Robertson prêt à quitter Liverpool pour un autre club anglais ?

La fin d’une histoire d’amour anglo-écossaise ? Comme le rapporte le Guardian, Tottenham serait en négociations pour recruter le latéral gauche Andrew Robertson.

L’Écossais de 31 ans souhaiterait changer de club après huit ans et demi passés à Liverpool, et les Reds seraient également disposés à le laisser partir, son contrat arrivant à expiration en juin. En raison de l’indisponibilité jusqu’à la fin de la saison du latéral gauche titulaire Ben Davies, les Spurs ont un besoin urgent de renfort à ce poste.

Thomas Frank veut de l’expérience

Tottenham a déjà recruté ce jeudi le jeune talent brésilien de 19 ans Souza, également latéral gauche. Mais l’entraîneur des Spurs, Thomas Frank, souhaiterait un joueur expérimenté pour endosser le costume de leader. Titulaire indiscutable à Liverpool, Robertson a notamment remporté deux titres de champion d’Angleterre ainsi que la Ligue des champions.

Mais dernièrement, il n’était plus que remplaçant derrière le plus jeune Milos Kerkez et souhaiterait un transfert afin de retrouver du temps de jeu et se remettre en forme en vue de la Coupe du monde cet été.

Que dira Arne Slot à ce sujet, lui qui estime que son effectif est déjà trop réduit ?

