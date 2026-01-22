Tottenham lâche 15 millions pour un inconnu

Pourquoi pas… Ayant envie de dépenser de l’argent, comme tout bon club d’Angleterre, Tottenham vient de sortir le chéquier : les Spurs ont dépensé pas moins de 15 millions d’euros pour Souza, un latéral gauche brésilien qui évoluait jusque-là à Santos.

We are delighted to announce that we have reached agreement with Brazil Serie A side Santos for the transfer of Souza on a long term contract ✍️ 🔗 https://t.co/ZSLXs7fFAf pic.twitter.com/YFoYVJSx4Z — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2026

Il s’agit d’un joueur âgé de 19 ans seulement, qui n’a connu la première division qu’en mai 2025 et qui est un habitué de la sélection dans les catégories de jeunes (il a, notamment, remporté le Championnat sud-américain avec les moins de 18). Un petit qu’il va falloir apprendre à connaître.

Tottenham remporte le duel des ambitieux contre Dortmund