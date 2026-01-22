S’abonner au mag

Tottenham lâche 15 millions pour un inconnu

Tottenham lâche 15 millions pour un inconnu

Pourquoi pas… Ayant envie de dépenser de l’argent, comme tout bon club d’Angleterre, Tottenham vient de sortir le chéquier : les Spurs ont dépensé pas moins de 15 millions d’euros pour Souza, un latéral gauche brésilien qui évoluait jusque-là à Santos.

Il s’agit d’un joueur âgé de 19 ans seulement, qui n’a connu la première division qu’en mai 2025 et qui est un habitué de la sélection dans les catégories de jeunes (il a, notamment, remporté le Championnat sud-américain avec les moins de 18). Un petit qu’il va falloir apprendre à connaître.

