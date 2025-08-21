S’abonner au mag
Nouveau record de dépenses pour la Premier League

LE JACKPOT !

La signature de Noah Okafor à Leeds, pour environ 20 millions d’euros, a permis à la Premier League d’atteindre une marque historique. Comme le rapporte la BBC, les clubs du championnat anglais ont dépensé 2,37 milliards de livres cet été, soit environ 2,75 milliards d’euros. Le record de 2,36 milliards de livres, établi en 2023, est désormais effacé. Liverpool a lâché plus de 330 millions d’euros, tandis que Chelsea a acheté pour 280 millions et Arsenal pour 220 millions.

Manchester United a aussi flambé en déboursant plus de 200 millions. Les petits n’ont pas donné leur part au chien puisque le montant des dépenses de Bournemouth, Burnley, Leeds ou Nottingham dépasse les 100 millions d’euros.

Le plus effrayant : il reste dix jours pour atteindre les trois milliards.

