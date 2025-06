On connaît le programme de la première journée de Premier League édition 2025-2026

Le seul moment de l’année où Arsenal est premier.

Plus que deux mois avant le retour du championnat le plus populaire (et le plus riche) du monde : la Premier League. Deux mois à patienter devant l’Euro Espoirs, la Gold Cup, la Coupe du monde des clubs et l’Euro féminin. Seuls les véritables passionnés de football parviendront à traverser cette période sans encombre.

Le block-buster de la J1 se jouera à Manchester

Liverpool, champion d’Angleterre depuis le 27 avril dernier, débutera la défense de son titre à domicile contre Bournemouth, le 15 août à 21 heures (heure française). Les Reds, qui ne participe pas au Mondial des clubs, auront tout le temps de préparer leur entrée en la matière, à l’inverse de Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola sont actuellement aux États-Unis et, s’ils vont au bout, jusqu’au 13 juillet prochain, ils n’auront qu’un mois pour se reposer et se préparer avant de commencer leur campagne nationale par un déplacement périlleux à Wolverhampton. À moins qu’ils ne trouvent une salle du temps aux États-Unis.

L’affiche de cette première journée à cocher dans tous les agendas des fans de football anglais n’est autre qu’un Manchester United contre Arsenal, le 17 août à 17h30 (toujours heure française). De l’autre côté du classement, Leeds et Everton croiseront le fer dans un duel qui pourrait déjà valoir cher.

