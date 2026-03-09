S’abonner au mag
  Espagne
  FC Barcelone

Xavi accuse Laporta d’avoir empêché le retour de Messi au Barça

EA
Xavi joue tactique pour détruire son opposant. À une semaine des élections pour la présidence du FC Barcelone, l’ancien milieu et entraîneur Xavi accuse l’actuel président, Joan Laporta, d’avoir empêché le retour de Lionel Messi en Catalogne.

Pour La Vanguardia, Xavi explique : « Leo (Messi) avait signé. Nous avons repris contact, et il m’a dit qu’il était impatient de revenir. Nous avons discuté jusqu’en mars (2023). […] Mais Laporta a tout fait capoter. Il m’a dit que si Leo revenait, il y aurait une guerre (de salaires) et qu’il ne pouvait pas se le permettre. Et puis soudain, Leo a cessé de répondre à mes appels car on lui avait dit que c’était impossible. »

On apprend deux choses. D’une, Messi ghoste ses anciens coéquipiers. Pas cool. De deux, l’Argentin aurait pu revenir à Barcelone. Une information qui ne va pas plaire aux Culés à une semaine des élections.

Xavi pour un nouveau Font populaire

Xavi soutient le concurrent de Laporta, Victor Font. Cette déclaration sert sûrement à discréditer son adversaire. « Si Leo n’est pas revenu au Barça, c’est parce que le président ne le voulait pas, attaque encore l’Espagnol. C’est le président et son entourage qui lui ont dit non. […] Je rêvais du retour de Leo, et même maintenant, je suis persuadé qu’il aiderait l’équipe à marquer des buts. Leo triompherait à nouveau au Camp Nou, c’était son souhait et le mien. »

Est-ce que Joan va prendre Laporta ?

