S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

La Beaujoire ne réussit pas à Nantes cette saison

LB
5 Réactions
La Beaujoire ne réussit pas à Nantes cette saison

À défaut d’être premier en championnat. Cette saison, le FC Nantes compte 9 défaites en 13 rencontres disputées à la Beaujoire, dont la dernière en date ce samedi face à Angers (0-1), ce qui en fait l’équipe avec le plus haut ratio de défaites du top 5 européen selon Opta.

Sur l’ensemble des matchs disputés dans leur antre lors de cette saison 2025-2026, seulement quatre d’entre eux se sont soldés sans défaite pour les joueurs d’Ahmed Kantari : face à Auxerre (1-0), Rennes (2-2), Lorient (1-1) et Le Havre (2-0). Soit autant de victoires à la Beaujoire que les féminines du club qui y ont joué deux de leurs rencontres cette saison face au Paris FC (3-1) et à l’Olympique de Marseille (3-0). Avec un ratio de défaite qui s’élève à 69,2 %, les Canaris sont donc largement devant Pise, promu en Serie A (64,3%) et Wolverhampton solide dernier de Premier League (62,5%).

À noter que les matchs à l’extérieur ne réussissent pas forcément mieux aux Nantais.

Angers retrouve le sourire contre Nantes

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Lyon-Paris FC (1-1)
Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.