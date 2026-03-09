La Beaujoire ne réussit pas à Nantes cette saison

À défaut d’être premier en championnat. Cette saison, le FC Nantes compte 9 défaites en 13 rencontres disputées à la Beaujoire, dont la dernière en date ce samedi face à Angers (0-1), ce qui en fait l’équipe avec le plus haut ratio de défaites du top 5 européen selon Opta.

69 - Plus hauts ratios de défaite à domicile dans le Top 5 européen en 2025/26 : 69.2% - FC Nantes (9/13) 64.3% - Pise (9/14) 62.5% - Wolverhampton (10/16) Cuicuits ? #FCNSCO pic.twitter.com/f1WH4h6KD1 — OptaJean (@OptaJean) March 7, 2026

Sur l’ensemble des matchs disputés dans leur antre lors de cette saison 2025-2026, seulement quatre d’entre eux se sont soldés sans défaite pour les joueurs d’Ahmed Kantari : face à Auxerre (1-0), Rennes (2-2), Lorient (1-1) et Le Havre (2-0). Soit autant de victoires à la Beaujoire que les féminines du club qui y ont joué deux de leurs rencontres cette saison face au Paris FC (3-1) et à l’Olympique de Marseille (3-0). Avec un ratio de défaite qui s’élève à 69,2 %, les Canaris sont donc largement devant Pise, promu en Serie A (64,3%) et Wolverhampton solide dernier de Premier League (62,5%).

À noter que les matchs à l’extérieur ne réussissent pas forcément mieux aux Nantais.

