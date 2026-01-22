Arne Slot ose souligner le manque de profondeur dans l’effectif de Liverpool

De vrais problèmes de riches… Après la victoire en Ligue des champions de Liverpool à Marseille, l’entraîneur des Reds, Arne Slot, s’est plaint de ne pas disposer d’assez de joueurs.

Lors de la conférence de presse suivant le 3‑0 de Liverpool, Slot a été interrogé sur l’importance pour Liverpool de terminer dans le top 8 de la Ligue des champions afin d’éviter les barrages. La réponse du Néerlandais a été claire : « C’est l’objectif depuis le début. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Slot voit un désavantage par rapport à la concurrence

Selon l’entraîneur de Liverpool, il s’agit d’éviter les deux matchs supplémentaires pour des raisons de gestion de la charge physique : « Nous devons souvent faire jouer les mêmes joueurs, à cause de trois blessures de longue durée. Depuis le début de la saison, nous n’avons pas eu un effectif aussi complet que certains de nos concurrents. »

Une déclaration pas piquée des hannetons, quand on sait que Liverpool a dépensé près de 500 millions d’euros en nouveaux joueurs l’été dernier. « Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles on manque d’énergie dans certains matchs où nous avons encaissé des buts. »

La Premier League et son rapport à l’argent…

Les notes de Marseille-Liverpool