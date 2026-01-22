S’abonner au mag
Arne Slot ose souligner le manque de profondeur dans l’effectif de Liverpool

Arne Slot ose souligner le manque de profondeur dans l’effectif de Liverpool

De vrais problèmes de riches… Après la victoire en Ligue des champions de Liverpool à Marseille, l’entraîneur des Reds, Arne Slot, s’est plaint de ne pas disposer d’assez de joueurs.

Lors de la conférence de presse suivant le 3‑0 de Liverpool, Slot a été interrogé sur l’importance pour Liverpool de terminer dans le top 8 de la Ligue des champions afin d’éviter les barrages. La réponse du Néerlandais a été claire : « C’est l’objectif depuis le début. »

Slot voit un désavantage par rapport à la concurrence

Selon l’entraîneur de Liverpool, il s’agit d’éviter les deux matchs supplémentaires pour des raisons de gestion de la charge physique : « Nous devons souvent faire jouer les mêmes joueurs, à cause de trois blessures de longue durée. Depuis le début de la saison, nous n’avons pas eu un effectif aussi complet que certains de nos concurrents. »

Une déclaration pas piquée des hannetons, quand on sait que Liverpool a dépensé près de 500 millions d’euros en nouveaux joueurs l’été dernier. « Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles on manque d’énergie dans certains matchs où nous avons encaissé des buts. »

La Premier League et son rapport à l’argent…

