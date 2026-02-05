S’abonner au mag
Le football français devient-il le nouveau cinéma français ?

Le football français devient-il le nouveau cinéma français ?

Mon fils, ma bataille. Ils s’appellent Léo, Marcus, Khephren, Eli Junior, Pablo… Ils ont tous deux points communs. Le premier ? Tous sont de très bons joueurs de foot. Le deuxième ? Ils ont des papas anciens footballeurs professionnels. Eh oui, comme au cinéma, en musique et en politique, les « fils de » prospèrent dans les centres de formation français et sur les pelouses de Ligue 1. Alors, le foot devient-il un milieu fermé, monopolisé par quelques familles et leurs nepo babies ? Pour le savoir, la réponse est dans le nouveau magazine So Foot. Ça tombe bien : il est en kiosque à partir de ce 5 février.

« Je n’ai pas eu besoin de me donner comme un malade »

Dans cette enquête, il y a bien sûr les histoires de ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, ceux qui ont appris grâce aux gestes de leurs darons et « plein de petites disciplines » qui leur ont permis de passer professionnels. Ces enfants évoquent leur mérite, leur travail et leurs efforts pour atteindre le graal, oubliant parfois qu’ils ont aussi bénéficié des codes et des conseils des paternels.

 

D’autres racontent avoir bénéficié de leur patronyme. C’est le cas de Hugo Lebœuf, enfant d’un vainqueur de Coupe du monde et acteur, apprenti footballeur durant son enfance : « J’ai très vite compris que je n’avais pas le niveau, admet-il. Je n’ai pas eu besoin de me donner comme un malade. Ceux qui méritent, c’est ceux qui avaient la niaque, qui se sont battus pour ça toute leur enfance. » Conclusion : si être bien né favorise l’entrée en carrière, le foot professionnel reste un milieu ouvert.

