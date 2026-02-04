S’abonner au mag
  • France
  • FC Metz

Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l’incendie de Crans-Montana

FL
Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l’incendie de Crans-Montana

Le 1er janvier dernier, Tahirys Dos Santos est passé tout près de la mort. Le jeune joueur de 19 ans du FC Metz et sa petite amie, Coline, ont été grièvement blessés lors de l’incendie du Constellation, à Crans-Montana, un drame qui a coûté la vie à 41 personnes. Blessé par les flammes, le couple a rapidement été pris en charge et transféré dans deux hôpitaux différents.

Un peu plus d’un mois après les faits, Paris Match a donné de leurs nouvelles en retraçant le fil des événements vécus par les deux jeunes gens. Le témoignage met en lumière le sang-froid et le courage dont a fait preuve Tahirys Dos Santos au cœur du chaos. Alors que les flammes commençaient à envahir l’établissement, le Grenat n’a pas hésité à rebrousser chemin pour aller chercher sa petite amie, restée aux toilettes. « Je n’ai pas réfléchi, j’ai fait demi-tour et j’ai couru pour aller chercher Coline. Il était hors de question de quitter les lieux sans elle. […] Elle n’a pas posé de question et est venue. On est partis en courant dans les escaliers », a-t-il expliqué.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Paris Match (@parismatch)

Brûlés à hauteur de 30 %

Séparés dans la cohue entre les toilettes et la sortie, les deux jeunes gens seront tous deux grièvement blessés, avant d’être pris en charge par les services de secours. Si tous deux ont été brûlés à hauteur de 30 %, Tahirys Dos Santos s’en est légèrement mieux sorti que sa petite amie, rapporte Paris Match. Touché notamment au dos, au bras et à l’arrière du crâne, le Messin n’a pas été plongé dans le coma et n’a eu besoin « que » d’une intervention chirurgicale. « Je me sens beaucoup mieux. J’ai toujours les brûlures aux bras, aux mains, au visage, au dos », a confié le jeune latéral gauche. Coline, dont seules la poitrine, le ventre et le visage ont été épargnés, a en revanche dû subir trois opérations et a été plongée dans le coma pendant trois semaines. Le couple est désormais réuni dans un hôpital de Metz.

Gauthier Hein n’est plus le capitaine du FC Metz

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!