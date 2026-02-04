Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l’incendie de Crans-Montana

Le 1er janvier dernier, Tahirys Dos Santos est passé tout près de la mort. Le jeune joueur de 19 ans du FC Metz et sa petite amie, Coline, ont été grièvement blessés lors de l’incendie du Constellation, à Crans-Montana, un drame qui a coûté la vie à 41 personnes. Blessé par les flammes, le couple a rapidement été pris en charge et transféré dans deux hôpitaux différents.

Un peu plus d’un mois après les faits, Paris Match a donné de leurs nouvelles en retraçant le fil des événements vécus par les deux jeunes gens. Le témoignage met en lumière le sang-froid et le courage dont a fait preuve Tahirys Dos Santos au cœur du chaos. Alors que les flammes commençaient à envahir l’établissement, le Grenat n’a pas hésité à rebrousser chemin pour aller chercher sa petite amie, restée aux toilettes. « Je n’ai pas réfléchi, j’ai fait demi-tour et j’ai couru pour aller chercher Coline. Il était hors de question de quitter les lieux sans elle. […] Elle n’a pas posé de question et est venue. On est partis en courant dans les escaliers », a-t-il expliqué.

Brûlés à hauteur de 30 %

Séparés dans la cohue entre les toilettes et la sortie, les deux jeunes gens seront tous deux grièvement blessés, avant d’être pris en charge par les services de secours. Si tous deux ont été brûlés à hauteur de 30 %, Tahirys Dos Santos s’en est légèrement mieux sorti que sa petite amie, rapporte Paris Match. Touché notamment au dos, au bras et à l’arrière du crâne, le Messin n’a pas été plongé dans le coma et n’a eu besoin « que » d’une intervention chirurgicale. « Je me sens beaucoup mieux. J’ai toujours les brûlures aux bras, aux mains, au visage, au dos », a confié le jeune latéral gauche. Coline, dont seules la poitrine, le ventre et le visage ont été épargnés, a en revanche dû subir trois opérations et a été plongée dans le coma pendant trois semaines. Le couple est désormais réuni dans un hôpital de Metz.

