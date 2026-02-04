S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Rennes attend toujours le premier versement sur un transfert de l'été dernier

CM
Rennes attend toujours le premier versement sur un transfert de l'été dernier

Les paiements refusés, c’est pour tout le monde. Passé par Rennes début 2025, Kazeem Olaigbe s’apprête encore à changer d’air en cette fin de mercato hivernal. L’ailier belge de 23 ans va retourner en Turquie, à Konyaspor, où il sera prêté ce mercredi par son club Trabzonspor.

Un premier versement d’1,7 million n’a pas été honoré

L’été dernier, le club de la mer Noire s’était entendu avec le Stade rennais pour recruter l’ancien joueur du Cercle Bruges contre un transfert estimé à 5 millions d’euros. Un accord assorti de paiements échelonnés, pratique courante sur le marché des transferts.

Problème : le premier versement, d’un montant de 1,7 million, attendu à l’automne, n’a toujours pas été honoré, indique L’Équipe ce mercredi. Et malgré plusieurs relances, Rennes attend toujours son dû.

En plus de ce couac financier, Olaigbe s’était montré décevant à Rennes sur le premier semestre 2025, où il était sous contrat jusqu’en 2030, et même sous les couleurs de Trabzonspor : 18 matchs, 14 titularisations pour 0 but et 1 passe décisive.

Il va falloir espérer que Liverpool soit meilleur payeur.

Les femmes et le foot : pourquoi Guy Roux a tout faux

CM

À lire aussi
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!