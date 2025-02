Le Stade rennais mise sur deux jeunes joueurs belges

Et de sept, et de huit, et de…

Après avoir annoncé le départ du flop estival Leo Østigård, le Stade rennais n’a pas perdu sa fièvre acheteuse et a officialisé dans la foulée les arrivées de deux jeunes joueurs belges.

Des renforts belges dans le secteur offensif

Le premier s’appelle Kazeem Olaigbe, 22 piges, venu tout droit du Cercle Bruges, où il a enquillé 7 buts en 27 matchs. Un international espoir belge qui a passé une partie de sa formation à Southampton après avoir fait ses gammes à Anderlecht, et qui vient en renfort offensivement à Rennes.

En parlant du secteur offensif, c’est aussi là que le dénommé Ayanda Sishuba pourrait gratter des minutes. Le milieu offensif de 20 ans est une recrue « surprise » qui s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Rouge et Noir (comme son compatriote Olaigbe). Il était considéré comme un joueur prometteur à Lens, avant d’être transféré cet été au Hellas Vérone, où il n’a pas disputé une seule minute avec l’équipe professionnelle (plusieurs feuilles de match, sans entrées en jeu).

Belge, deux fois… Renfort𝙨 offensif𝙨 dans leur nouveau royaume. 🇧🇪🥷 pic.twitter.com/DtwWXqBK98 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 3, 2025

Elle s’annonce vraiment sympa, cette saison rennaise ! Comment ça, on n’est pas en été ?

