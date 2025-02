Rennes se sépare encore d’un flop estival

Quand on dit que le mercato hivernal sert à rattraper les conneries de celui estival, le Stade rennais l’a vraiment pris au pied de la lettre.

Le club breton continue d’évacuer ses flops estivaux, tout en recrutant à tour de bras. Après Henrik Meister, Albert Gronbaek, Glen Kamara et Jota, c’est au tour de Leo Østigård de quitter la Bretagne, au moins temporairement. Le défenseur norvégien est prêté avec option d’achat à Hoffenheim.

Il n’était pas titulaire pour la première de Habib Beye

Il avait été recruté pour un peu plus de sept millions d’euros cet été avec l’ambition d’en faire un taulier de la défense rennaise… C’est raté. Après 18 apparitions sous le maillot rouge et noir (et un but contre Reims), Østigård n’a convaincu personne et part tenter sa chance en Bundesliga.

Sa non-titularisation pour la première de Habib Beye, ce dimanche, lors du succès contre Strasbourg laissait présager un départ pour un joueur qui n’aura pas non plus réussi à s’imposer à Rennes.

Le défenseur Leo Østigård rejoint la Bundesliga et Hoffenheim sous la forme d’un prêt. Belle deuxième partie de saison, Leo. 🤝 pic.twitter.com/fr3AuE2PYD — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 3, 2025

Heureusement que c’est le dernier jour, sinon Rennes était capable de continuer son mercato frénétique.

