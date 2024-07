Le Stade rennais met la main sur un défenseur central

Avis de DC.

Les départs s’enchaînent au Stade rennais ces dernières semaines, mais le club breton devrait aussi connaître de nombreuses arrivées cet été. Après celles d’Albert Grønbaek et de Glen Kamara, ou encore le retour de Mohamed Jaouab, les Rouge et Noir ont officialisé le recrutement d’un défenseur central, un poste qui a fait défaut aux Rennais la saison passée. L’heureux élu se nomme Leo Østigård, 24 ans, débarqué de Naples qui devrait récupérer environ sept millions d’euros pour ce transfert.

Le SRFC a pris l’accent scandinave sur ce début de mercato, avec désormais un international norvégien pour rejoindre le Danois et le Finlandais. « J’ai passé deux belles années à Naples mais j’ai senti que c’était le moment de changer pour continuer d’avoir un temps de jeu à la hauteur de mes ambitions, explique-t-il sur le site officiel du club. J’ai eu un très bon feeling avec les dirigeants rennais, j’ai envie de prendre ma part de responsabilités dans ce projet sportif. Je suis là pour montrer mes qualités sportives et humaines, aider le groupe et accompagner les jeunes. C’est un nouveau championnat, un nouveau pays, tout sera nouveau pour moi mais je suis prêt pour ce nouveau défi. »

Bref, on a un nouveau défenseur central. 🛡️ Leo Østigård est Rouge et Noir ! 🔴⚫️#DegemerMatLeo pic.twitter.com/JuVEvLIpqJ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 30, 2024

Il ne manque plus que Kyan Khojandi.

