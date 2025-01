L’UNFP monte au créneau pour protester contre le loft du Stade rennais

Découvrez ce superbe loft à vendre à Rennes, entièrement rénové par un architecte d’intérieur. Ce bien se compose d’un charmant espace de vie lumineux et d’une salle de sport.

Les Rennais Gauthier Gallon, Baptiste Santamaria, Glen Kamara et Albert Grønbæk doivent trouver un nouveau club cet hiver. Leur entraîneur Jorge Sampaoli a dit qu’il fallait « donner des réponses justes, chirurgicales » au malaise rennais cette saison, et cela ne plaît pas à l’UNFP. Le syndicat du football français exige la fermeture du loft rennais.

Il a publié ce vendredi un communiqué à la plume acerbe à l’encontre de la famille Pinault. Le texte commence ainsi : « La moustache de Frédéric Thiriez a dû se redresser d’un coup quand le nouveau président du Conseil national de l’éthique a appris que le Stade rennais, qui s’évertue – allez savoir pourquoi – à devenir un club comme un autre, a créé un loft à défaut – pour le moment ? – de pouvoir ajouter quelques-uns de ses salariés, footballeurs professionnels sous contrat de leur état, au catalogue de chez Christie’s… »

« L’UNFP réclame la fermeture du loft rennais »

L’UNFP rappelle ensuite les règles de dignité et d’intégrité des salariés, excluant de fait les mises à l’écart du registre des bonnes pratiques des vestiaires. « L’UNFP réclame la fermeture du loft rennais et rappelle au propriétaire de Kering [François Henri Pinault, avec Balenciaga, Gucci, Boucheron et compagnie] ces quelques mots d’une créatrice de mode : “L’élégance n’est pas une question de luxe, de richesse, mais d’attitude.” »

Eh oui, le foot est une des professions les plus syndiquées de France.

Plusieurs joueurs mis à l’écart au Stade rennais