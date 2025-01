Boulogne et Orléans ratent la première place de National, Paris respire

Vendredi, rien n’est permis.

Un vendredi soir en mode « 1,2,3. Soleil ». Statu quo ou presque en National après les trois matchs du vendredi. En ouverture de la 17e journée, Boulogne ou Orléans auraient pu rechoper la première place à Nancy, mais sont restés très polis. Ils seront deuxième et troisième la semaine prochaine.

Comme son voisin Dunkerque en Ligue 2, Boulogne est bien placé en National, mais pas premier. Les Boulonnais ont concédé le nul (2-2) contre Dijon, solide quatrième. Le petit dribbleur Théo Epailly, formé au PSG, était bien rentré sur son pied droit pour ouvrir le score (1-0, 27e), mais Alexandre Duville-Parsemain, une semaine après son show face à Châteauroux (deux buts et une passe décisive), lui a répondu en seconde période (1-1, 55e). Une bourrasque de sept minutes plus tard, Abdel Hbouch puis Jules Meyer ont marqué de part et d’autre. 2-2, score final.

Petit jeu combiné et but de Abdel Hbouch ! 2-1 pour l'@usbco_officiel Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/sjsm09u2QT — Championnat National (@NationalFFF) January 17, 2025

Orléans rate le coche

Orléans, qui n’a pas connu la Ligue 2 depuis le Covid, pouvait alors prendre le trône, mais que nenni : les Sang et Or du Centre restent troisièmes. Dans une région amputée des Tourangeaux et sans Bourges ni Blois, il laisse en vie un vaillant du coin : Châteauroux. Sous la brume de la Source, les Castelroussins de Cris n’ont pas changé de rengaine en première période. Aucune occasion ou presque, et une fébrilité défensive totale, incarnée par le but tranquille de Fahd El-Khoumisti, laissé seul au second poteau après une action d’école (1-0, 19e). Retourné cet été dans le club qui l’avait lancé chez les pros, l’attaquant de 31 ans passe deuxième meilleur buteur de National. Seul au second poteau, Leverton Pierre a dépoussiéré la Berri (1-1, 57e). Châteauroux suffoque. Il reste dernier et n’a toujours pas gagné depuis mi-septembre.

Au milieu de tableau, le Paris 13 Atletico s’est lui éloigné de la zone rouge face aux Rouges du FC Rouen. Sous la faible luminosité des lampadaires du stade Pelé et pour la première à domicile de Bruno Ecuele Manga, Abdelsamad Hachem s’est bien placé pour finir un beau mouvement (1-0, 23e). C’est tout. Le Rouen de Brouard est 10e.

Abdelsamad Hachem débloque la situation au stade Pelé. Le @Paris13Atletico mène face au FC Rouen 1899 grâce au 5e but de la saison de l'attaquant parisien. 1️⃣ – 0️⃣ I 23e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/V8JcDXZfbc — Championnat National (@NationalFFF) January 17, 2025

La Ligue des champions attendra.

Orléans 1-1 Châteauroux

Buts : El-Khoumisti (19e) pour l’USO // Pierre (57e) pour la Berrichonne

Boulogne 2-2 Dijon

Buts : Epailly (27e) et Hbouch (60e) pour les Boulonnais // Duville-Parsemain (55e) et Meyer (62e) pour les Dijonnais

Paris 13 Atletico 1-0 FC Rouen

But : Hachem (23e) pour le Paris 13.

Un duo de Nordistes prend la tête du National