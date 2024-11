National : La chute des gros, la rébellion des mals-classés

Le divertissement.

Cette douzième journée de National nous a réservé son lot de surprises. Solide leader après trois succès consécutifs, Nancy chute à Marcel-Picot face à Paris 13 Atletico (1-2). Les hommes de Pablo Correa, surpris d’entrée de jeu par une réalisation d’Issiaka Karamoko (11e), pensent faire le plus dur avec l’égalisation de leur attaquant Cheick Touré (31e) mais les Parisiens, 16es, empochent les trois points grâce à un but de l’entrant Cheikhou Cissé (59e). Mais pas de panique pour l’ASNL, puisque son dauphin Concarneau est aussi battu par Dijon (1-2). Dans un scénario similaire, les Thoniers, d’abord menés au score, reviennent avant de subir la loi de Hugo Vargas-Ríos. Servi aux 30 mètres, le milieu brésilien met (déjà) l’un des buts du week-end avec un missile en pleine lucarne. Sublime. Dans le même temps, Boulogne, qui avait l’occasion de prendre les commandes du championnat, est tombé sur un Hicham Benkaid en feu, auteur d’un triplé pour permettre à Rouen de l’emporter (3-1) et de prendre de l’air sur la zone de relégation.

Le pied gauche magique de Hugo VARGAS-RIOS pour donner l'avantage au @DFCO_Officiel ! Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/R6uiRsdeO6 — Championnat National (@NationalFFF) November 8, 2024

La révolte du bas de tableau

Dans le ventre mou, Valenciennes pensait tenir le nul grâce à un pion tardif de Flamarion, mais Jordan Morel permet à Bourg-en-Bresse de l’emporter (1-2). Sochaux enchaîne un neuvième match sans défaite en se contentant du point du nul face à Versailles (1-1). Aubagne s’en est remis à Yassine Benhattab pour battre Le Mans sur le plus petit des scores, tandis que QRM ne fait qu’une bouchée de Nîmes (0-2). Enfin, Villefranche et Châteauroux se quittent sur un match nul malgré une rencontre animée avec 4 buts et un carton rouge pour Brandon Agounou (2-2).

Qui a dit qu’il n’y avait pas de spectacle en National ?

Aubagne 1-0 Le Mans

Concarneau 1-2 Dijon

Nancy 1-2 Paris 13 Atletico

Nîmes 0-2 QRM

Rouen 3-1 Boulogne

Valenciennes 1-2 Bourg-en-Bresse

Versailles 1-1 Sochaux

Villefranche 2-2 Châteauroux

Nancy récupère le trône du National, Châteauroux reste lanterne rouge