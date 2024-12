Mercato : Une vieille connaissance de Ligue 1 débarque en National

Une panthère au stade Pelé.

Promu cette saison en National et actuellement 15e du championnat, le Paris 13 Atletico vient de frapper un gros coup sur le marché des transferts, en attirant dans ses rangs l’international gabonais Bruno Ecuele Manga (36 ans). L’expérimenté défenseur central, formé à Bordeaux et passé notamment par Angers, Lorient, Cardiff et Dijon, vient de s’engager avec les Gobelins pour une durée encore indéterminée, lui qui évoluait jusqu’à présent aux Chamois niortais.

🚨Nouvelle recrue: le Paris 13 Atletico est heureux de vous confirmer l’arrivée de Bruno Ecuele-Manga, défenseur central très expérimenté (36 ans) avec plus de 500 matchs au haut-niveau et 105 sélections avec les Panthères du Gabon. Bienvenue à Paris Bruno !#TeamGobelins 🟢⚫️ pic.twitter.com/qE2fMEkqWi — Paris 13 Atletico (@Paris13Atletico) December 27, 2024

« Défenseur central très expérimenté avec plus de 500 matchs au haut niveau et 105 sélections avec les Panthères du Gabon », ainsi qu’il est décrit par le club parisien dans son communiqué, Bruno Ecuele Manga porte même le brassard de capitaine de la sélection gabonaise, qu’il espère bien faire briller lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, au Maroc. Dans le 13e arrondissement, BEM retrouvera d’autres anciens de Ligue 1, tels qu’Ambroise Oyongo (ex-Montpellier) ou Lenny Nangis (ex-Caen, Lille, Bastia ou Valenciennes).

Heureusement, Panini ne fait pas de vignettes pour le championnat de National.

