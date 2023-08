Bruno Ecuele Manga rebondit en National

Eh oui, Bruno Ecuele Manga court toujours.

Notamment passé par Rodez, Angers, Lorient, Cardiff City, Dijon et récemment l’ASM Belfort en National 2, le défenseur de 35 ans va continuer de sévir la saison prochaine. L’international gabonais vient de s’engager pour un an avec le Chamois niortais FC, lanterne rouge de Ligue 2 en 2022-2023, désormais en National 1. Même s’il n’a pas l’air très réveillé sur sa vidéo de présentation, Ecuele Manga va pouvoir faire étalage de toute son expérience au stade René-Gaillard, du haut de ses 184 matchs de Ligue 1 et ses 96 sélections avec les Panthères.

𝐔𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟 ! 🚧 ✍️ Avec plus de 400 matchs professionnels, l’international gabonais Bruno Ecuele Manga (défenseur, 35 ans) s’engage avec les Chamois pour une saison ! 👋 #EcueleManga2024 💙 pic.twitter.com/dXu8eSYA2w — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) August 9, 2023

Les attaquants de N1 peuvent commencer à trembler des genoux.

Un nouveau défenseur dans la maison 🇬🇦 👋 #BienvenueBruno pic.twitter.com/bEBYpOZfoM — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) August 9, 2023

Le maire de Niort pense qu'il faut vendre le club