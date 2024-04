National : le Red Star renverse Niort et file vers le titre

Une victoire de champion.

Comme face à GOAL FC en février, le Red Star a fait preuve de caractère en renversant le score, ce vendredi, dans le choc de la 28e journée de National contre Niort (2-1). Menée à la pause à la suite d’un penalty transformé par l’inévitable Nesta Elphege et dominée dans le jeu, l’équipe d’Habib Beye a relevé la tête dans le deuxième acte. L’entrée d’Ivan Botella, deuxième buteur à la suite d’un caviar de Paolo Gozzi, a été particulièrement remarquée dans un Bauer en feu pour fêter un succès qui ressemble à celui du titre. Le Red Star prend en effet dix points d’avance sur son adversaire du soir.

Les Chamois niortais ne sont d’ailleurs même plus deuxièmes du championnat puisque le FC Martigues s’est imposé à domicile contre Villefranche (1-0) sur un but en fin de rencontre d’Abdoul Diawara et grimpe d’une place à la faveur de la différence de buts. Si Versailles n’a eu aucun mal à se défaire de Dijon (2-0) et qu’Épinal enfonce encore un peu plus Nîmes dans la zone rouge (2-1), il fallait ensuite rester jusqu’au bout de la soirée pour suivre la course au maintien. Alors que Le Mans se pensait à l’abri, Avranches s’est réveillé pour faire la différence dans les derniers instants avec un doublé d’Alan Kerouedan entre la 89e et 90e+4 (3-4). Même dénouement et même score au tableau d’affichage entre GOAL FC et Cholet où c’est Oussama Abdeldjelil qui a permis à la lanterne rouge de s’imposer dans le temps additionnel, récompensant le bijou de la soirée signé Tom Renaud. De la même façon, Loni Quenabio pensait offrir un sursis à Marignane-Gignac en sortant de la zone rouge, mais c’était sans compter l’égalisation de Nicolas Saint-Ruf… à la 90e+4 (1-1).

Châteauroux, qui n’a pas joué ce vendredi, pourrait bénéficier de ce ralentissement en bas de tableau.

Red Star 2-1 Niort

Buts : Benali (58e), Botella (69e) pour les Audoniens // Elphege (SP 25e) pour les Chamois

Martigues 1-0 Villefranche

But : Diawara (80e)

Le Mans 3-4 Avranches

Buts : Raghouber (22e), Guèye (30e, 47e) pour les Sarthois // Magnon (16e), Pierre (41e), Kerouedan (SP 89e, 90e+3) pour l’USA

Orléans 1-1 Marignane-Gignac

Buts : Saint-Ruf (90e+4) pour l’USO // Quenabio (54e) pour le MGCB

Versailles 2-0 Dijon

Buts : Prunier (38e), Nadje (55e)

GOAL FC 3-4 Cholet

Buts : Raspentino (10e, SP 42e), Beltran (85e) pour les Lyonnais // Najim (19e), Renaud (51e), Abdeldjelil (84e, 90e+4) pour les Rouge et Noir

Épinal 2-1 Nîmes

Buts : Aloé (35e), Labissiere (39e) pour les Vosgiens // Mexique (67e) pour les Crocos