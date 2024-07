Lens surclasse le Red Star en match amical

LE DÉBUT DE SAISON CANON DU RC LENS !

Lens a étrillé le Red Star 6-0 ce vendredi en match amical. Le RCL en avait déjà planté six face à Courtrai samedi dernier, et s’est fait à nouveau plaisir. Elye Wahi a signé un triplé en première période, avant que Saïd, Guilavogui et Fulgini n’alourdissent le score. La confrontation se disputait à La Gaillette, le centre d’entraînement du RC Lens, en présence des recrues des deux clubs : Bradley Danger et Samuel Renel côté Red Star, Hervé Koffi côté lensois, mais aussi de leurs nouveaux entraîneurs, l’ancien de Martigues Grégory Poirier sur le banc de l’étoile rouge et l’ancien Rémois Will Still à Lens. Pour oublier la défaite, le Red Star part ce dimanche en stage en Loire-Atlantique. Les deux clubs ont encore un bon mois avant de démarrer leurs saisons de Ligue 1 et Ligue 2, le week-end du 16 août.

Au moins, on est sûr de pouvoir regarder les matchs du Red Star.

