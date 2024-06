Le RC Lens tient sa première recrue

La révolution commence à Lens.

Les Sang et or vivent un été mouvementé, et ce n’est pas près de s’arrêter. Après le départ de Franck Haise, l’arrivée de Will Still, l’injonction de vente de la DNCG, pas le temps de souffler pour les supporters du RC Lens. Mais ce lundi, le club a officialisé sur ses réseaux sociaux l’arrivée d’Hervé Koffi en provenance de Charleroi, en plus d’un communiqué sur le site du club.

Bien que pressenti depuis un moment, ce recrutement qui donne quelques indices sur la suite du mercato artésien. Gardien de 27 ans, international burkinabais, il signe un contrat de quatre ans avec le club du Nord de la France. Concernant l’arrivée d’Hervé Koffi, Pierre Dréossi, directeur général du club, est ravi : « En plus de faire preuve d’un état d’esprit exemplaire, Hervé incarne parfaitement les qualités requises d’un gardien de but moderne. Il se distingue particulièrement par son jeu au pied, ses réflexes et son explosivité. »

Des qualités qui laissent penser à un autre gardien du club, et un recrutement qui laisse penser que les jours de Brice Samba sont comptés. Obligés de vendre pour près de 100 millions d’euros, le gardien international français jouit d’une belle côte sur le marché des transferts et serait convoité par plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille qui aimerait son retour. En attendant, le RC Lens s’assure le recrutement d’un international confirmé, en fin de contrat.

De Charleroi à Lens, le dépaysement ne sera pas brutal.

Jimmy Cabot affirme être « formellement contre les idées du RN »