Le président de Lens espère vendre pour 100 millions d’euros cet été

C’est la foire aux mauvaises nouvelles dans le Nord.

Ce lundi avait lieu une conférence de presse au centre d’entraînement du RC Lens en vue de la saison prochaine, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’avenir n’est pas rose pour les Sang et Or. Joseph Oughourlian, le président du club, a annoncé qu’il fallait que Lens vende pour 100 millions d’euros cet été. Malgré l’apport financier de la Ligue des champions, des ventes de Lois Openda (40 millions) et Seko Fofana (25 millions), le club artésien a besoin de liquidités. En cause, la volte-face du fonds d’investissement américain Isos Capital, qui ne viendra finalement pas.

En attendant l’officialisation du départ de Franck Haise, le RC Lens, qui jouera les barrages de Ligue Europa Conférence, peut donc se préparer à quelques nouvelles ventes cet été. « Il y aura réduction de la masse salariale, a continué Oughourlian. Elle ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. On n’a pas mis ce que j’aurais voulu qu’on puisse mettre de côté. On n’a pas le troisième paiement CVC, beaucoup d’incertitudes sur les droits TV. On verra si on fait quelques belles ventes de joueurs. Ce ne sera peut-être pas aussi profitable que l’an passé. »

Ça ressemble un peu à la fin des jours heureux pour les Lensois.

