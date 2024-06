Nice d’accord avec Lens pour Franck Haise

Des fHaise et gestes des plus scrutés.

RMC Sport révèle ce vendredi que l’OGC Nice et le RC Lens ont trouvé un accord autour de l’indemnité de transfert de Franck Haise. Annoncé comme le futur coach du Gym après s’être mis d’accord avec le club azuréen en début de semaine, celui qui a ramené les Artésiens en Ligue des champions devait encore attendre que les deux entités accordent leurs violons, à trois ans de la fin de contrat de Franck Haise avec les Sang et Or.

C’est chose faite : Nice versera 2 millions d’euros à Lens pour ce transfert. La succession de Francesco Farioli sera officielle d’ici quelques jours, lorsque Franck Haise sera intronisé à la tête des Aiglons, après quatre ans et demi à bâtir un nouveau RC Lens. L’arrivée de Florian Maurice en tant que directeur sportif à la place de Florent Ghisolfi n’est, elle, pas encore confirmée.

On ne va plus s’ennuyer sur la French Riviera.

Nice se met à l’Haise, Lens l’a mauvaise