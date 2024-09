Franck Haise a quitté Lens à cause du propriétaire Joseph Oughourlian

Franck Haise avait des choses à dire.

Parti à Nice – où il commence doucement à poser sa patte – et remplacé par Will Still, Franck Haise revient ce samedi (17 heures) à Lens pour la première fois. Mais son départ du Pas-de-Calais aurait très bien pu ne pas se faire, comme il l’a confié à L’Équipe. On apprend ainsi que la reprise en main du propriétaire du club Joseph Oughourlian et le départ d’Arnaud Pouille ont largement pesé dans la balance pour provoquer le départ du technicien. Les prémices d’une ingérence du propriétaire, alors que ses relations avec Pouille s’étaient dégradées, ont cassé quelque chose chez l’entraîneur. « J’ai quitté Lens en raison du départ d’Arnaud, avec qui j’entretenais une relation de confiance », avoue-t-il franchement.

Une question d’unité ?

C’est après un repas mêlant toutes les têtes pensantes du club que Haise aurait d’ailleurs acté son départ. « Le président voulait de nouveau restructurer le secteur sportif. À ce moment-là, je lui dis que je suis dans une grosse forme d’interrogation, raconte-t-il. Qu’il existe une possibilité que je parte. Un mois avant, j’étais dans l’esprit de rester. Mais j’avais besoin de clarté. Ce qui a fait la force du club, c’est son unité. Chacun connaissait son rôle, sa place et faisait son travail. J’ai craint que je la perde. » Finalement, cet épisode aura eu raison de sa volonté : « L’unité, c’est la raison pour laquelle, à la fin, je suis parti très tardivement. J’ai préféré le faire de moi-même plutôt que d’être contraint de le faire six mois ou un an plus tard. »

En contact avec Nice à partir de « la semaine du 26 mai », Haise a été convaincu par un club qui le « voulait vraiment » et par des échanges « directs, clairs ». « La seule chose compliquée est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. J’étais attaché à Lens. […] Je pensais que j’allais rester », concède-t-il, presque mélancolique.

Dommage, car la mayon’Haise avant vraiment pris dans l’Artois.

Pronostic Lens Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1