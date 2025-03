Abdoulaye Doucouré vante la prise en charge du Ramadan en Angleterre

Une histoire plus légère qu’en France.

Exilé en Angleterre depuis bientôt une décennie, lorsqu’il a rejoint Watford en provenance de Rennes à l’hiver 2016, Abdoulaye Doucouré a répondu aux questions d’une centaine de petits écoliers anglais. Dans le cadre de l’événement Show Racism The Red Card, Donner un carton rouge au racisme en français, le milieu Sénégalais s’est livré sur la manière dont il vivait le Ramadan de l’autre côté de la Manche.

« Ici, si vous faites le Ramadan on va vous aider »

« C’est incroyable, incroyable », évoque le milieu d’Everton lorsqu’il explique à la jeunesse comment se passe le Ramadan pour les joueurs musulmans de Toffees. « Nous avions tout ce que nous voulions. Tom se levait à 4 heures du matin pour cuisiner pour nous ». Ce Tom, c’est Tom Kenton, chef cuisiner d’Everton depuis 2017, qui était précédemment à la tête des cuisines de la sélection anglaise rapporte The Times. « Nous devons manger avant le lever du soleil, alors le chef se réveille et prépare le petit-déjeuner. Œufs, crêpes, jus d’orange. Ensuite, nous nous rendormons, car il faut se reposer », poursuit l’homme de 32 ans.

Un traitement qu’Abdoulaye Doucouré dit ne pas avoir vécu dans l’Hexagone : « J’ai joué en France et ce genre de choses n’est jamais arrivé. Ici, l’attitude est la suivante : si vous faites le ramadan, nous allons vous aider. J’ai beaucoup de chance d’être en Angleterre pour cela. C’est très positif. En tant que musulman, on se sent à l’aise ».

Une (mini) histoire d’amour avec Everton, elle qui pourrait s’arrêter en juin, le Sénégalais étant en fin de contrat.

