Idrissa Gueye et Michael Keane se sont réconciliés à coups de poing

Ne jamais faire les choses à moitié.

Titulaires lors de la rencontre face à Manchester United ce lundi, Idrissa Gueye et Michael Kean ont eu une altercation violente sur le terrain, menant à l’expulsion du milieu sénégalais de 33 ans. Réduits à 10, les Toffees ont tout de même réussi à s’imposer à Old Trafford (0-1), et remontent à hauteur de leur adversaire.

Au lendemain de la rencontre, l’ancien joueur du PSG a publié un message dans lequel il s’est platement excusé à la suite de son mauvais geste : « Ce qui s’est passé ne reflète pas qui je suis ni les valeurs que je défends. Les émotions peuvent être fortes, mais rien ne justifie un tel comportement. »

Une explication sur le ring

Ce jeudi, dans une story sur Instagram, l’attaquant français d’Everton Thierno Barry a révélé la façon dont les deux joueurs ont réglé leurs comptes à l’entraînement. Dans un ring improvisé, Gueye et Keane, chacun muni d’un gant de boxe, se sont mis des petits coups avant de se prendre dans les bras avec de grands sourires.

📱Thierno Barry’s latest Instagram story post 🤣 🥊Gueye v Keane🥊 pic.twitter.com/1JcF4PBi1B — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) November 27, 2025

Incident clos donc, alors que dans le même temps, le coach David Moyes ne leur avait pas tenu rigueur de l’altercation. Au contraire même, il a semblé avoir apprécié : « J’aime bien voir mes joueurs se battre entre eux, surtout si quelqu’un a mal agi », avait déclaré l’entraîneur des Toffees après la rencontre.

Tournoi de boxe en préparation à Everton.

« J’aime bien voir mes joueurs se battre entre eux », estime David Moyes