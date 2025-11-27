S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Everton

Idrissa Gueye et Michael Keane se sont réconciliés à coups de poing

CDB
Ne jamais faire les choses à moitié.

Titulaires lors de la rencontre face à Manchester United ce lundi, Idrissa Gueye et Michael Kean ont eu une altercation violente sur le terrain, menant à l’expulsion du milieu sénégalais de 33 ans. Réduits à 10, les Toffees ont tout de même réussi à s’imposer à Old Trafford (0-1), et remontent à hauteur de leur adversaire.

Au lendemain de la rencontre, l’ancien joueur du PSG a publié un message dans lequel il s’est platement excusé à la suite de son mauvais geste : « Ce qui s’est passé ne reflète pas qui je suis ni les valeurs que je défends. Les émotions peuvent être fortes, mais rien ne justifie un tel comportement. »

Une explication sur le ring

Ce jeudi, dans une story sur Instagram, l’attaquant français d’Everton Thierno Barry a révélé la façon dont les deux joueurs ont réglé leurs comptes à l’entraînement. Dans un ring improvisé, Gueye et Keane, chacun muni d’un gant de boxe, se sont mis des petits coups avant de se prendre dans les bras avec de grands sourires.

Incident clos donc, alors que dans le même temps, le coach David Moyes ne leur avait pas tenu rigueur de l’altercation. Au contraire même, il a semblé avoir apprécié : « J’aime bien voir mes joueurs se battre entre eux, surtout si quelqu’un a mal agi », avait déclaré l’entraîneur des Toffees après la rencontre.

Tournoi de boxe en préparation à Everton.

CDB

