Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier

Idrissa Guez.

Certains cartons rouges sont plus stupides que d’autres ; Idrissa Gueye vient encore d’en apporter la preuve ce lundi. En déplacement sur la pelouse de Manchester United, Everton a rapidement été réduit à dix après l’expulsion du milieu sénégalais, renvoyé aux vestiaires dès la 13e minute… pour une altercation avec son propre coéquipier, Michael Keane.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Gana Gueye 🇸🇳 prend un rouge pour une embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane 🤯 pic.twitter.com/4I4ECKzgeb — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 24, 2025

Juste après une chaude alerte devant le but des Toffees, Gueye a sévèrement reproché à son défenseur central son retour trop lent dans la surface. Le ton est monté entre les deux hommes, et l’ancien Parisien a fini par asséner une petite claque à l’étranger anglais. Un geste d’humeur que M. Harrington n’a pas hésité à sanctionner d’un carton rouge direct. Eh oui, la violence c’est mal, on le répétera jamais assez.

C’est ce qui s’appelle faire une Assou-Ekotto !

Réduit à dix, Everton gifle Manchester United