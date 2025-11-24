- Premier League
- J15
- Manchester United-Everton
Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier
Idrissa Guez.
Certains cartons rouges sont plus stupides que d’autres ; Idrissa Gueye vient encore d’en apporter la preuve ce lundi. En déplacement sur la pelouse de Manchester United, Everton a rapidement été réduit à dix après l’expulsion du milieu sénégalais, renvoyé aux vestiaires dès la 13e minute… pour une altercation avec son propre coéquipier, Michael Keane.
#PL 🏴 : Gana Gueye 🇸🇳 prend un rouge pour une embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane 🤯 pic.twitter.com/4I4ECKzgeb
— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 24, 2025
Juste après une chaude alerte devant le but des Toffees, Gueye a sévèrement reproché à son défenseur central son retour trop lent dans la surface. Le ton est monté entre les deux hommes, et l’ancien Parisien a fini par asséner une petite claque à l’étranger anglais. Un geste d’humeur que M. Harrington n’a pas hésité à sanctionner d’un carton rouge direct. Eh oui, la violence c’est mal, on le répétera jamais assez.
C’est ce qui s’appelle faire une Assou-Ekotto !Réduit à dix, Everton gifle Manchester United
FL