Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier

FL
Idrissa Guez.

Certains cartons rouges sont plus stupides que d’autres ; Idrissa Gueye vient encore d’en apporter la preuve ce lundi. En déplacement sur la pelouse de Manchester United, Everton a rapidement été réduit à dix après l’expulsion du milieu sénégalais, renvoyé aux vestiaires dès la 13e minute… pour une altercation avec son propre coéquipier, Michael Keane.

Juste après une chaude alerte devant le but des Toffees, Gueye a sévèrement reproché à son défenseur central son retour trop lent dans la surface. Le ton est monté entre les deux hommes, et l’ancien Parisien a fini par asséner une petite claque à l’étranger anglais. Un geste d’humeur que M. Harrington n’a pas hésité à sanctionner d’un carton rouge direct. Eh oui, la violence c’est mal, on le répétera jamais assez.

C’est ce qui s’appelle faire une Assou-Ekotto !

Réduit à dix, Everton gifle Manchester United

FL

