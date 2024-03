Pronostic Manchester United Everton : Analyse, cotes et prono du mach de Premier League

Manchester United se relance face à Everton

Que 2024 avait bien commencé pour les Mancuniens ! Si la fin d’année avait vu le technicien néerlandais Ten Hag sur la sellette, les Red Devils sont venus à son secours en enchaînant 7 matchs sans perdre (6V, 1N), dont les succès références face à West Ham (3-0) et Aston Villa (1-2). Dans le même temps, la formation mancunienne a validé ses tickets pour les quarts de finale de FA Cup qui se jouera dans quelques jours face à Liverpool. Tout semblait donc rouler, jusqu’à la blessure du serial buteur Hojlund (6 pions en autant de dernières apparitions). S’en est suivi une malencontreuse défaite face aux mal-classés Fulham (1-2), puis le revers désormais habituel à l’Etihad Stadium (3-1), malgré un banger de Marcus Rashford. Pour rappel, Manchester United était sorti par la petite porte en Ligue des Champions, terminant 4e derrière le Bayern, Copenhague et Galatasaray. Les Red Devils pourront désormais se concentrer sur le championnat, et tenter de rattraper les 6 points qui les sépare d’une potentielle place européenne en fin de saison. Cette rencontre vient à point nommé afin de reprendre confiance chez les Rouges.

En face, les Toffees sont dans une passe difficile. Malgré une fin d’année incroyable, notamment marquée par 4 succès en championnat de suite sans encaisser le moindre but, l’autre club de Liverpool n’a pas su poursuivre sur sa lancée, en témoigne les 0 victoire lors de ses 10 derniers rendez-vous de championnat, enregistrant 5 matchs nuls et 5 défaites. Après des résultats décevants contre Crystal Palace (1-1) et Brighton (1-1), Everton a subi une défaite à domicile contre West Ham le week-end dernier (1-3). S’il a vu sa sanction liée au fair-play financier de 10 points réduite à 6 unités, Everton est pour autant loin d’être sauvé. Les protégés de Sean Dyche comptent 5 points d’avance sur le premier relégable avec un match de retard, et tenteront de conserver une place en Premier League qu’ils n’ont plus quitté depuis plus de 30 ans. Même s’ils devraient probablement s’incliner à Old Trafford, les Toffees semblent tout de même mieux armés que ses concurrents pour se maintenir.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

