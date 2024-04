L’OM et Nice se quittent bons voisins

Pour ce match en retard de la 29e journée, Marseillais et Niçois étaient à la poursuite du même objectif : l’Europe. Menés au score et réduits à 10 pendant 45 minutes, les Olympiens sont parvenus à renverser le score avant de concéder l’égalisation.

Marseille 2-2 Nice

Buts : Clauss (31e), Aubameyang (55e SP) pour les Olympiens // Moffi (13e), Bard (72e) pour les Aiglons

Expulsion : Moumbagna (45e+1)

Malgré leur qualification en demi-finales de Ligue Europa, les Olympiens restent à la traîne en championnat, avec une décevante neuvième place, et comptaient six points de retard sur Lens, virtuellement dernier qualifié pour l’Europe. Il y avait Nice sur le chemin des Olympiens et, dans un affrontement bouillant, les deux équipes ont dû se séparer sur un 2-2. L’OM a pourtant été réduit à dix avant la pause. Un bon point, alors ? Pas tellement, puisque Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas passé loin d’offrir la victoire aux siens.

Marseille sur courant alternatif

Si le Vélodrome s’impose comme une forteresse cette saison, les Niçois n’ont pas tardé à en trouver les clés. Avec une première situation chaude dès l’entame de match lorsque Geoffrey Kondogbia s’est fait surprendre par l’ancien Marseillais Morgan Sanson en bordure de surface, heureusement pour les Olympiens sans conséquence (5e). Dix minutes plus tard, Terem Moffi n’a pas tremblé pour ouvrir le score, après que Mohamed-Ali Cho puis Jeremie Boga se sont joués des centraux olympiens et au bénéfice d’une sortie douteuse de Lopez (0-1, 13e). L’attaquant nigérian aurait même pu aggraver le score au cours de la première période, mais il a manqué d’adresse sur sa reprise en première intention, qui passe finalement assez largement à côté des cages marseillaises (23e). Les Marseillais, conscients de l’enjeu de la rencontre, comme l’a martelé à plusieurs reprises Jean-Louis Gasset en conférence d’avant-match, ont tout fait pour revenir au score. Ils ont été maladroits pendant une demi-heure et c’est le grand revenant, absent depuis un mois, Jonathan Clauss qui a libéré le peuple marseillais en propulsant sa reprise de volée dans la lucarne de Marcin Bulka (1-1, 31e).

Le plus dur était fait… il était en fait à venir, avec l’expulsion de Faris Moumbagna, qui a écopé d’une seconde biscotte très sévère avant la pause pour une faute sur Antoine Mendy (45e+1). Un handicap qui n’a pourtant pas empêché l’OM de passer devant, grâce à un penalty transformé par Pierre-Emerick Aubameyang, après une faute là aussi très contestable de Cho sur Balerdi (2-1, 55e). En supériorité numérique, les Aiglons ont cherché une nouvelle faille, trouvée par Melvin Bard, qui a décoché une frappe croisée parfaite de l’extérieur de la surface pour remettre les compteurs à zéro (2-2, 72e). Entré en jeu une minute plus tôt, Iliman Ndiaye a failli être le sauveur des siens, mais n’est pas parvenu à glisser son ballon entre les jambes de Bulka (81e). Au bout du temps additionnel, Aubameyang a rappelé qu’il n’était pas fatigué et qu’il avait du talent, se lançant dans un numéro dantesque pour aller fracasser la barre de Bulka (90e+3). Un nouveau point et des regrets pour l’OM, avant la réception de Lens dimanche, pour ce qui ressemble à une dernière chance de rester dans la course au top 6 en championnat.

Marseille (3-4-2-1) : Lopez – Balerdi, Gigot, Garcia – Luis Henrique (Ndiaye, 80e), Kondogbia (Onana, 90e), Vérétout (Ounahi, 90e), Clauss (Murillo, 65e) – Aubameyang, Harit (Gueye, 65e) – Moumbagna. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Nice (4-3-3) : Bulka – Bard, Todibo, Mendy (Boudaoui, 65e) – Thuram, Rosario, Sanson (Laborde, 65e) – Boga, Moffi, Cho (Claude-Maurice, 82e). Entraîneur : Francesco Farioli.