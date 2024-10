De Zerbi élogieux envers Wahi après Montpellier-OM

Waouw Wahi.

Buteur le plus rapide de la saison en scorant dès la 48e seconde pour lancer le show OM à Montpellier, Elye Wahi s’est offert son deuxième but de la saison après celui inscrit face à Brest en ouverture du championnat (5-1). Sur le pré de la Mosson, l’ancien de la maison a réalisé un match plein pour reprendre confiance après des prestations plutôt moyennes jusqu’ici.

Roberto De Zerbi n’a bien sûr pas oublié d’encenser son poulain après la rencontre : « C’est un joueur avec un talent énorme et il a un potentiel que peu de joueurs ont. Peu sont aussi complets que lui. C’est un joueur qui doit avoir confiance et j’espère que sa prestation va le faire gagner en confiance. C’est un potentiel pour le club et à 21 ans c’est aussi un potentiel pour toute la France. »

👏 | Le but le plus rapide de la saison est signé Elye Wahi ! 😮‍💨⏱ #MHSCOM pic.twitter.com/avNSpA28Jk — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

Bon, ça demande maintenant régularité et confirmation.

Højbjerg, la pièce maîtresse