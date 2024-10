Bruno Genesio se verrait bien entraîner en Espagne

Le Real Madrid tient peut-être le successeur de Carlo Ancelotti.

Après avoir fait tomber le Real Madrid lors de la journée précédente de phase de ligue de Ligue des champions (1-0), le LOSC a cette fois rendez-vous en Espagne, ce mercredi, pour y affronter l’autre géant de la capitale, l’Atlético de Madrid. Un nouveau défi de taille pour la bande à Bruno Genesio. De quoi exciter l’ancien entraîneur du Stade rennais, qui, dans un entretien accordé à Marca, n’a pas caché son affection pour le football espagnol.

« J’aime le football espagnol parce que, quelle que soit l’équipe, on prend des risques, on joue bien, c’est un pays de football, un public qui connaît le foot, estime-t-il. L’Espagne est l’un des pays où l’on a envie d’aller entraîner. Je suis allé à Lyon, Rennes, Lille et j’ai eu la chance de jouer la Ligue des champions là où je suis allé, mais c’est vrai que ce serait intéressant d’entraîner en Espagne même si je sais que c’est difficile pour un Français. »

Raynald Denoueix et Philippe Montanier ont montré la voie.

Éric Wattellier au sifflet de Monaco-Lille avec une caméra embarquée