Bein Sports répond à ses détracteurs sur le paiement des droits

Les points sur les I, les barres sur les T.

Tancée ces dernières semaines au sujet du non-versement de la somme qu’il doit débourser pour diffuser une affiche de Ligue 1 par journée ainsi que la Ligue 2 dans son intégralité, Bein Sports a répondu, ce mardi, via un communiqué.

« Bein continue d’attendre que les conditions contractuelles les plus élémentaires soient fournies par les clubs et LFP Media en ce qui concerne les droits de la Ligue 1, ce que tout diffuseur dans le monde exigerait – et qui n’est pas lié à Qatar Tourism – avant que tout paiement ne devienne exigible. À ce moment-là, le paiement sera effectué immédiatement, comme Bein le fait avec tous les détenteurs de droits dans le monde », explique d’abord la chaîne.

Et de poursuivre sur la Ligue 2 : « Contrairement aux fausses informations diffusées quotidiennement par des personnes sans crédibilité sur les réseaux sociaux, Bein a réglé tous les paiements dus concernant les droits nationaux de la Ligue 2 et les droits internationaux du football français (qui sont des accords importants conclus par Bein malgré l’absence de concurrence pour ces droits). »

La balle est dans le camp des clubs et de la LFP.

