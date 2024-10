Pourquoi Pau-Bastia est l’affiche de la soirée

PSG-PSV ? Monaco-Étoile rouge ? Real Madrid-Borussia Dortmund ? Non, l'affiche de ce mardi soir a lieu à Pau, qui reçoit Bastia à l'occasion d'un match en retard de Ligue 2 (reporté à cause d'une grève des aéroports en Corse le 4 octobre). Voici cinq raisons de privilégier ce choc plutôt que les duels redondants de la Ligue des champions.

Parce que les deux équipes sont au coude-à-coude

Le Pau FC, neuvième avec 14 points, reçoit son plus proche poursuivant, le SC Bastia, dixième avec une longueur de retard. Si cela ressemble à un affrontement d’équipes du ventre mou, une victoire permettrait aux Palois de remonter à la troisième place, et aux Bastiais de s’installer au pied du podium. Avec de tels enjeux, on n’est pas à l’abri d’un match électrique et d’une bagarre générale. Faouzi Benchabane va devoir bien tenir sa rencontre s’il ne veut pas perdre le fil.

Parce que Pau doit encore se venger

On se souvient tous de ce que l’on faisait ce samedi 20 mai 2023 lorsque Bastia était venu terrasser Pau sur le score de 2-6… Depuis, les Palois se sont imposés 1-4 en Corse mais se sont encore inclinés à domicile en fin de saison dernière (1-2). Le public local attend donc toujours que leurs joueurs lavent ce terrible affront, qui avait provoqué le tristement célèbre Nouste Campço.

Parce que Amine Boutrah

Le petit prince du National est en train de devenir le roi de la Ligue 2. De retour cet été dans son club formateur après une expérience compliquée au Vitesse Arnhem, Amine Boutrah porte déjà le SC Bastia. Auteur de quatre buts cette saison, dont trois sur ses quatre derniers matchs, l’ailier est devenu l’un des éléments de base du système corse et va faire vivre un calvaire à la défense paloise. En plus, le Corse a la dalle : « Je pense qu’on fait un bon début de saison et si on va gagner à Pau, ça sera un très bon début », a-t-il estimé dans une interview sur France 3 Via Stella.

7️⃣ anni fà… ⚽️ 🔙 Il y a 7 ans jour pour jour, le 14 octobre 2017, @b_amine10, alors âgé de 16 ans, inscrivait son premier but sous le maillot Turchinu ! 🔵 C'était en National 3 face à l'équipe réserve de l'@ACAjaccio ! ⚽️ Chì buttone 😍 pic.twitter.com/tglskDvtTv — SC Bastia (@SCBastia) October 14, 2024

Parce que Khalid Boutaïb est le véritable KB9

On avait déjà développé la théorie que Khalid Boutaïb et Karim Benzema n’étaient qu’une seule et même personne. L’ancien Havrais a encore l’occasion de le prouver ce soir, même s’il porte désormais le numéro 10. Meilleur buteur palois cette saison (quatre golazos), le Marocain a offert la victoire aux siens vendredi dernier à Guingamp (0-1). Comme Amine Boutrah, il est l’élément à surveiller par la défense adverse. À 37 ans, il se bonifie comme le bon vin…

Parce qu’on retrouve le Camp Nouste les mardis de Ligue des champions

Alors que le Camp Nou est en rénovation depuis l’été 2023 et que le cirque de la Ligue des champions ne peut donc pas y poser son chapiteau, ce Pau-Bastia est l’occasion de voir le Nouste Camp un soir de C1. Dans son jus, comme sa cousine catalane, l’antre paloise fait partie de ces stades à faire une fois dans une vie. Dans une vie de Béarnais, en tout cas.

Le président de Pau peste contre la date choisie pour la reprogrammation de Pau-Bastia