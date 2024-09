Les clubs français attendent toujours le premier versement de beIN Sports

Y a-t-il encore quelque chose qui va dans le football français ?

À quelques jours de l’élection du nouveau président de la Ligue de football professionnel (LFP), l’inquiétude est plus que jamais présente chez les clubs de l’Hexagone. La raison ? Diffuseur d’une affiche de Ligue 1 par week-end jusqu’en 2029, beIN Sports n’a toujours pas versé la première traite du montant que la chaîne devait transférer aux clubs au 30 août, indique L’Équipe.

Florent Houzot, son directeur, a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de rétorsion à la suite du conflit sur la programmation de la L2 : « Le retard est lié aux relations contractuelles avec la LFP et nos échanges avec la Ligue sont très bons. BeIN a toujours été un bon payeur, depuis sa création en 2012. Et il n’y a aucun ayant droit en France et à l’étranger qui a encore des ardoises. »

Pour rappel, pour acquérir une affiche de Ligue 1 par journée jusqu’en 2029, beIN Sports doit débourser 100 millions d’euros, en plus de 40 millions pour l’intégralité de la Ligue 2. Pendant ce temps, DAZN verse cette saison 350 millions d’euros pour les 8 autres matchs de l’élite. Toujours selon L’Équipe, les deux contrats L1 et L2 sont encore l’objet de discussions, et pendant que les clubs, dans l’attente de l’argent, s’agacent, la LFP assure que tout devrait rentrer dans l’ordre rapidement et que le règlement n’est qu’une question de jours.

En gros, on attend la réélection de Vincent Labrune.

