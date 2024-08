La LFP et BeIN montent au créneau après les attaques contre le diffuseur

Tout le monde s’insurge, mais les ayant droits répondent par des communiqués.

Le début de saison en France est marqué par de nombreux problèmes entre supporters, ligue et diffuseur. Si en Ligue 1 c’est le prix de l’abonnement qui fait grincer des dents, en Ligue 2 c’est la programmation des matchs qui fait froncer les sourcils. Malgré le mépris de Florent Houzot, les supporters n’ont pas l’air de vouloir se calmer et la situation pourrait bientôt arriver à un point de non retour, alors que l’on peut se demander si beIN Sport ira bien au bout de son contrat et ne se retirera pas définitivement. Samedi, la victoire des Bretons est d’ailleurs rapidement passée au second plan. La rencontre a notamment été diffusée avec un dispositif technique très amoindri, alors des balles de tennis et des fumigènes ont longtemps été jetés sur la pelouse, poussant le match à être interrompu de longues minutes durant.

La chaîne a en tout cas partagé un communiqué dans lequel elle note que « beIN Sports soutient les clubs et les communautés à toutes les échelles du football français depuis plus d’une décennie » alors qu’elle laisse planer le doute sur ses intentions pour la suite, indiquant « travailler avec les autorités compétentes pour s’assurer que des mesures appropriées seront prises tout en étudiant pleinement sa position en ce qui concerne son partenariat de diffusion en cours ». Dans un communiqué, la Ligue a « fermement » condamné « ces actes de malveillance ». Par la suite, l’instance regrette que « ces graves incidents interviennent alors même que la LFP et beIN SPORTS ont confirmé hier la tenue d’une réunion avec les représentants de l’ANS pour faire le point de la situation ».

