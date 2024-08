Ligue 2 en semaine : « Les dindons de la farce, ce sont les supporters français »

Comment est venue l’idée d’écrire cette lettre ?

Je suis supporter de l’En avant de Guingamp et j’avais été, comme beaucoup de supporters, très choqué par la décision totalement unilatérale de diffuseur, de beIN Sports en l’occurrence, et par l’interview assez surréaliste dans L’Équipe du responsable des programmes, sur son choix de faire une programmation le vendredi et le lundi. Et après ça, j’ai été en plus alerté par le KOP Rouge, l’association de supporters de l’En avant de Guingamp, dans mon département, qui m’avait saisi du sujet. Donc c’est à ce moment-là que j’ai tout de suite réagi. Je trouve que la ministre, qui est prompte à réagir sur beaucoup de sujets, est totalement passive sur celui-ci. C’est vraiment un mépris pur et simple des supporters, qui sont l’âme du football. Ça fonctionnait bien pendant quatre ans. On avait des stades pleins parce qu’on avait des matchs le samedi. Et là c’est un retour en arrière qui est insupportable.

Avec cette lettre, qu’espérez-vous concrètement ?

Il faut que la ministre prenne ses responsabilités. Il faut qu’elle mette tout le monde autour de la table et qu’on n’en reste pas à cette situation qui plombe tous les supporters. Les abonnements sont devenus extrêmement chers. Donc si en plus, maintenant les supporters de Ligue 2 ne peuvent plus aller au stade parce que les horaires sont complètement nuls… On est en train de tuer le foot populaire. Le problème c’est que justement la Ligue est très faible. Donc c’est justement au gouvernement de prendre ses responsabilités.

⚽📣Après la fronde des supporters de #Ligue2 de l'@EAG et du @FCLorient, j'ai saisi @AOC1978, Ministre des Sports, pour dénoncer le mépris des supporters avec la programmation du multiplex le vendredi. Des discussions doivent vite être engagées entre @beinsports_FR et la @LFPfr. pic.twitter.com/fHCpgSJGzl — Corentin Le Fur (@LeFurCorentin) August 21, 2024

Est-ce que le gouvernement a réellement un pouvoir d’action auprès des diffuseurs ?

Il ne peut pas se résoudre à l’impuissance. À quoi sert le ministère des Sports sinon ? Surtout pour le sport le plus populaire. Et là ça concerne des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de supporters. Donc c’est un sujet sur lequel le gouvernement doit agir. Je ne dis pas que la solution est facile. Je ne dis pas que tout va se régler en un tour de main. Mais il faut au moins essayer. Il faut que le gouvernement, les instances, tout le monde joue son rôle pour influencer le diffuseur. Et aussi lui faire comprendre que ça peut être dans son intérêt d’avoir des belles audiences et de valoriser la Ligue 2. Le directeur des programmes de beIN Sports, l’interview qu’il a donné à L’Équipe il y a quelques jours, c’est plus que limite. Il explique, en gros, que les supporters doivent se taire, ne peuvent pas faire grève, doivent applaudir, doivent tout subir.

Déjà le vendredi c’est très très pénible, alors le lundi je n’en parle même pas. Imaginez pour les familles, c’est la négation de tout ce qui est de foot. Corentin Le Fur

Est-ce que vous avez reçu le soutien d’autres élus locaux ?

Pour l’instant, c’est encore le début. J’ai l’impression que mon courrier a fait réagir. Donc j’ai eu des retours. Je sais qu’à Guingamp, ils ont essayé de se structurer avec les autres clubs de Ligue 2, en essayant d’interpeller d’autres parlementaires. Il y a d’autres parlementaires qui devraient suivre. J’ai bon espoir qu’on arrive en effet à se fédérer autour d’élus, de parlementaires, qui défendent d’autres territoires ou d’autres clubs de Ligue 2. On est en plein cœur de l’été, c’est parfois un peu loin pour beaucoup, y compris les supporters, qui vont sans doute réaliser dans les semaines qui viennent. Mais c’est maintenant qu’il faut qu’on agisse. Il faut qu’on arrive à fédérer un mouvement pour être le plus impactant possible, en tout cas le plus organisé possible, évidemment à plusieurs on est plus fort, pour ensuite vraiment forcer le gouvernement, la Ligue, à influencer. On va voir le diffuseur pour essayer de changer les dates. Déjà le vendredi c’est très très pénible, alors le lundi je n’en parle même pas. Imaginez pour les familles, c’est la négation de tout ce qui est de foot.

Est-ce que les parlementaires ont un rôle à jouer sur ce qui est en train de se passer avec le prix des abonnements en Ligue 1 ?

Bien sûr. Il y a plusieurs combats, mais évidemment que les parlementaires doivent aussi se saisir de ce sujet. Le foot français est en danger, et les parlementaires ne peuvent pas rester complètement cachés sur ces thématiques-là, parce que ce n’est pas normal qu’on impose aux supporters de payer des abonnements aussi chers, alors que les droits de télé baissent et que les clubs sont impactés. J’espère qu’on sera quelques parlementaires à mettre un peu notre nez dedans. Évidemment que les parlementaires ne peuvent pas tout faire. On n’est qu’un petit maillon du système. Mais il faut qu’on joue tous notre rôle et que le parlement s’intéresse à ces sujets-là pour éviter que ça se reproduise à l’avenir. Les dindons de la farce, ce sont les supporters français.

