Guingamp s'impose à Rodez, Pau et Lorient font de bonnes opérations

Un multiplex tout en douceur.

Soyons honnêtes, la soirée de Ligue 2 fut bien plus calme que celle de National, qui a envoyé les suiveurs au septième ciel. Dans l’antichambre de l’élite, on retiendra ce vendredi soir le changement de leader, avec l’arrivée de Guingamp sur le trône. Les Bretons ont réalisé un gros coup à Rodez, qui n’a toujours pas pris le moindre point de la saison (1-2). Troyes était dans le même cas, mais l’ESTAC est enfin parvenu à ouvrir le compteur en décrochant un point dans le seul 0-0 de la soirée, face à Bastia. L’autre club corse de Ligue 2 n’a pas fait mieux, puisqu’Ajaccio a concédé le point du match nul à Laval après avoir ouvert le score en première période (1-1).

Match brièvement interrompu à Lorient

Dans la colonne des scores fleuves, on retrouve Pau, qui n’a fait qu’une bouchée de Martigues (3-0), et qui lui permet de grimper à la cinquième position, mais aussi Annecy, qui a terminé sur le même score contre Amiens (3-0), et obtenu son deuxième succès de la saison. Petite surprise de la soirée : la victoire de Dunkerque à Clermont, qui enchaîne une seconde défaite de suite à domicile, avec un but tardif de l’insaisissable Enzo Bardeli (0-1). Enfin, le multiplex a terminé un petit plus tard que prévu avec les retardataires que sont Lorient et le Red Star. Les deux formations ont vu leur match être brièvement interrompu en raison de jets de balles de tennis sur la pelouse par une partie des supporters, à l’image de ce qu’on avait déjà pu voir en Ligue 2 lors des journées précédentes. Au bout de la soirée, les Merlus ont pris les trois points grâce à un penalty transformé à un quart d’heure du terme (2-1). Lorient monte sur le podium, juste derrière le Paris FC, qui aura fort à faire ce samedi face au FC Metz.

Bastia 0-0 Troyes

Clermont 0-1 Dunkerque

But : Bardeli (84e) pour Dunkerque

Laval 1-1 Ajaccio

Buts : Sanna (43e) pour Laval // Soumano (9e) pour l’ACA

Rodez 1-2 Guingamp

Buts : Bentayeb (61e) pour Rodez // Siwe (38e) et Hemia (71e) pour Guingamp

Pau 3-0 Martigues

Buts : Bobichon (33e), Boutaïb (68e) et Diawara (70e) pour Pau

Annecy 3-0 Amiens

Buts : Larose (19e), Pajot (61e) et Demoncy (79e) pour Annecy

Lorient 2-1 Red Star

Buts : Katseris (12e) et Soumano (77e, SP) pour Lorient // Ifnaoui (47e) pour le Red Star

Exclusion : M’Bock (88e) pour le Red Star

