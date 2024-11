Lorient gagne le derby contre Guingamp et recolle à un PFC accroché à Pau

En tête ça se resserre.

Lorient revient fort sur le PFC. Vainqueurs du derby contre Guingamp au Moustoir, les Merlus peuvent avoir le sourire. Parfaitement entrés dans leur match grâce à un bien joli but signé Panos Katseris (1-0, 8e), les hommes d’Olivier Pantaloni ont capitalisé sur leur très bonne première période pour rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance, grâce à une puissante tête d’Aiyegun Tosin, qui a rebondi sur le dos d’Enzo Basilio après avoir tapé la barre (2-0, 42e). Et ils ont bien fait, car après la pause, les visiteurs reviennent avec d’autres intentions et jouent beaucoup plus. De quoi obtenir un pénalty, transformé par Dylan Louiserre (2-1, 57e). Une réduction du score finalement sans lendemain, après le but du break signé de l’entrant, Sambou Soumano, lui aussi sur pénalty (3-1, 68e). Succès mérité pour Lorient, qui aurait même pu aggraver le score avec un peu plus d’efficacité. Guingamp est septième et met fin à sa série de deux victoires de suite, quant Lorient revient à un tout petit point du leader, le PFC, et rebondit après sa défaite contre Clermont.

En déplacement à Pau, le PFC a lui manqué l’opportunité de se rassurer en concédant une troisième rencontre consécutive sans victoire et un troisième nul de suite. Globalement dominateurs, les leaders du championnat ont buté sur une équipe paloise bien en place. A l’image de leur déplacement à Amiens fin octobre, les pensionnaires de Charléty n’ont pas marqué et font la grimace. Tout l’inverse de Pau, qui a mis fin à l’hémorragie, après trois revers lors des trois dernières journées. Les locaux auraient même pu l’emporter si la frappe après un superbe enchaînement de Pathe Mboup à l’heure de jeu ne s’était pas écrasée sur la barre. Pau est 11e, avec deux points d’avance sur la zone rouge.

Lorient 3 -1 Guingamp

Buts : Katseris (8e), Basilio (CSC, 42e) et Soumano (SP, 68e) pour les Merlus // Louiserre (SP, 57e) pour l’EAG

Pau 0-0 Paris FC

