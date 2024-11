Paris passe ses nerfs sur Angers

Angers 2-4 Paris Saint-Germain

Buts : Lepaul (90e+1) et Biumla (90e+7) pour le SCO // Lee (17e et 20e) et Barcola (31e et 45e+2) pour le PSG

Frustré cette saison en Ligue des champions, le PSG a une nouvelle fois démontré qu’il n’éprouvait pas autant de difficultés en championnat en roulant sur des Angevins bien vite réduits au rôle de spectateurs. La soirée a été parfaitement lancée par Lee Kang-in, auteur d’un doublé en trois minutes et imité dans la foulée par Bradley Barcola pendant que Marco Asensio s’amusait à distribuer les caviars. Si elle ne change rien à leur situation sur la scène européenne, cette très large victoire met un peu de baume au cœur des Parisiens avant la trêve. En plus de leur permettre de garder six points d’avance sur Monaco.

Asensio, c’est cadeau

Déjà à l’origine du premier frisson de la soirée au bout de quelques minutes, l’homme du début de match se nomme donc Lee Kang-in. Seul à la réception d’un centre de Marco Asensio, le Coréen s’occupe d’abord d’ouvrir le score malgré le dégagement juste derrière la ligne de Jordan Lefort (0-1, 17e). Une combinaison gagnante reproduite presque à l’identique dès l’action suivante : l’Espagnol au centre au cordeau, l’ancien Majorquin à la finition (0-2, 20e). Malgré les presque 80% de possession du club de la capitale, Angers tente bien quelques sorties, mais elles n’auront pour seul effet que de permettre à Gianluigi Donnarumma de participer à la fête d’une magnifique sortie dans les pieds d’Ibrahima Niane, parti seul au but. Le tournant définitif du match, puisque dans la minute qui suit, Asensio profite du mauvais positionnement défensif adverse sur une récupération haute pour continuer de régaler les copains, cette fois Bradley Barcola (0-3, 31e). La défense angevine est totalement dépassée et voit les vagues se succéder sur le but de Yahia Fofana. Avant de céder à nouveau, sur une offrande de Lee téléguidée sur la tête de Barcola, qui chiffre déjà dix buts dans cette campagne de Ligue 1 (0-4, 45e+2).

Angers sauve l’honneur au finish

Sans surprise, le second acte est nettement moins rythmé. Luis Enrique gère les temps de jeu, tandis que la rencontre est interrompue quelques minutes après que les supporters ont envoyé des balles de tennis sur la pelouse en guise de contestation contre la LFP.

Juste après le jet de balles, le kop de la Butte 92 déploie une banderole : "LFP Diffuseurs, voilà de quoi vous occuper pour vos prochaines idées à deux balles" #SCOPSG pic.twitter.com/RMyPdEaBzv — Benoît Pelloquin (@bpelloqu) November 9, 2024

Angers profite des largesses défensives parisiennes sur coups de pied arrêtés pour menacer, mais Donnarumma est encore à la parade devant Jean-Eudes Aholou. Les champions de France ne forcent plus du tout, mais Lee est proche de s’offrir également un doublé à la passe en servant Yoram Zague, qui met Fofana à contribution en angle fermé. Le portier angevin brille enfin, décisif après un bel enchaînement de Randal Kolo Muani pour s’éviter une manita. D’une volée splendide, Esteban Lepaul prive Paris d’un troisième clean sheet consécutif sur le fil (1-4, 90e+1), tandis que RKM reste maudit en heurtant le poteau de près. Relâché, Paris encaisse même un deuxième but, Emmanuel Biumla venant relancer le débat des corners défensifs (2-4, 90e+7).

Angers (4-2-3-1) : Fofana – Arcus, Biumla, Lefort, Hanin (Ekomié, 90e) – Aholou (Belkhdim, 68e), Belkebla – Allevinha (Raolisoa, 68e), Abdelli, El-Melali (Lepaul, 79e) – Niane (Dieng, 79e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Zague, 46e), Marquinhos, Škriniar, Beraldo – Zaïre-Emery (Dembélé, 66e), Ruiz, Mayulu (Kolo Muani, 66e) – Lee (Neves, 90e+1), Asensio, Barcola (Doué, 46e). Entraîneur : Luis Enrique.

