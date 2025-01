Angers cloue le bec d’Auxerre, Le Havre contrarie Reims

La fête est finie à Auxerre.

Sans victoire depuis le 24 novembre dernier (face à… Angers), les Auxerrois poursuivent leur descente au classement à la suite d’une nouvelle contre-performance sur la pelouse… d’Angers, ce dimanche après-midi (2-0). Signe que rien ne tourne rond en ce moment pour les Icaunais, c’est Sinaly Diomandé qui a ouvert le score contre son camp en propulsant un corner directement dans ses propres filets d’un magnifique coup de tête, il faut le dire. Au retour des vestiaires, alors que Gabriel Osho a été exclu dans la foulée de l’ouverture du score côté auxerrois, c’est la fine gâchette Esteban Lepaul qui est venue faire le break. Son quatrième but lors des trois dernières journées qui permet au SCO de revenir à hauteur de son adversaire du soir avec 22 points dans le ventre mou du championnat.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Reims n’a pas fait fructifier sa belle qualification en Coupe de France face à Monaco en concédant un nul décevant face au Havre (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les ouailles de Luka Elsner lorsque Marshall Munetsi a surgi, au second poteau sur corner, pour propulser le cuir au fond des filets de Mathieu Gorgelin. Sans solutions pour faire le break, les Rémois vont concéder l’égalisation sur corner une nouvelle fois (c’était le thème du jour) à la suite d’un joli coup de tête du capitaine Arouna Sanganté. Conséquence au classement : Reims ne profite pas de la réception de son adversaire mal classé pour se donner de l’air, et Le Havre grappille un petit point qui le laisse à quatre unités de la zone verte. Pas vraiment le résultat espéré de part et d’autre.

