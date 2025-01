Un attaquant international égyptien signe au Havre

Le HacMen Hassan ?

En panne offensive, la pire attaque de Ligue 1 profite du mercato d’hiver pour se renforcer. Le Havre enregistre la signature d’Ahmed Hassan jusqu’à la fin de la saison. L’international égyptien de 31 ans arrive en provenance de Rio Ave. Le club portugais l’avait révélé en Europe, et l’avait repêché après un joli voyage méditerranéen à travers la Turquie (Konyaspor, Alanyaspor), la Grèce (Olympiakos) et le Portugal (Braga). « Koka » a aussi été finaliste de la CAN 2017.

« La pression, il connaît ! »

Conscient de ses limites, Le Havre a décrit ainsi son nouveau joueur : « Il n’a guère besoin de beaucoup d’occasions pour marquer… Autre caractéristique appréciable : la pression, il connaît ! Quand on a joué en Grèce, en Turquie, en Égypte, on sait ce que le mot “résultat” signifie… Et ça tombe bien, de buts et de résultats, le HAC en a besoin ! » Le numéro 99 évoluera aux côtés d’André Ayew, buteur ce week-end face à Lens.

Dans sa nouvelle arène. 🏟️ pic.twitter.com/n8eB4rb5Ag — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) January 13, 2025

Verra-t-on plus de maillots du FC Nantes ou du Havre dans les rues du Caire ?

