En direct : Le Havre-PSG (0-0)

Le Havre de son côté va défendre à cinq et espère profiter du retour comme titulaire de Yassine Kechta, dont Matthieu Pécot me souffle qu’il va nous offrir un grand match. Wait and see.

Le Onze des Ciel&Marine présenté par le HAC et IKI Assurances 👀 ⌛️🔜 #HACPSG pic.twitter.com/Sua80mYYsc — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) December 3, 2023