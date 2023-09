Le Havre perd deux points à Lyon

Lyon 0-0 Le Havre

Deux semaines après l’humiliation contre le Paris Saint-Germain et les remontrances du capo des Bad Gones, six jours après avoir remercié Laurent Blanc et au lendemain de l’officialisation de Fabio Grosso – son remplaçant –, l’Olympique lyonnais retrouvait la pelouse ce dimanche soir avec un double objectif : mettre dans le rétro ces quinze jours ultra-agités et entamer sa remontée au classement, que ce soit avec la manière ou non. Deux objectifs plus ou moins remplis, puisqu’à défaut de se rassurer ou de s’imposer, les Gones ont décroché un point qui leur permet de ne plus être lanterne rouge. L’un des seuls points positifs de cette longue soirée.

La peur dans la peau

Pour son seul et unique match sur le banc de l’OL avant de céder sa place à Grosso, Jean-François Vulliez et Jérémie Bréchet profitent du retour de suspension d’Alexandre Lacazette pour retrouver du poids offensif qui compense les absences derrière (Caleta-Car, Lovren), les obligeant à aligner Clinton Mata avec Sinally Diomandé en défense centrale. Problème, le capitaine lyonnais se distingue dès les premières minutes en récoltant un carton jaune pour une faute sur Josué Casimir (5e).

Autrement, le scénario de la première période se veut prévisible : le promu havrais en déplacement qui s’attelle à maintenir un bloc bien organisé sans prendre de risques, et un navire lyonnais à domicile et en péril bien trop crispé pour sortir la tête de l’eau. La pire attaque de Ligue 1 (trois pions inscrits) montre une nouvelle fois ses difficultés à amener le danger sur les cages adverses, seuls Rayan Cherki et Nicolás Tagliafico parvenant à alerter Arthur Desmas, le premier sur une frappe du gauche à ras de terre (25e) et le second sur une tentative déviée (35e). Pas de quoi rassurer les supporters lyonnais au moment où les joueurs regagnent les vestiaires.

Grosso a du boulot

Ces derniers affichent pourtant – enfin – un visage conquérant au retour des vestiaires, une première depuis le début de la saison. Plus de rythme en attaque, plus de risques, plus de mouvements et forcément plus d’opportunités. Sael Kumbedi se distingue (47e), puis Nuamah fait parler sa vivacité pour se faufiler dans un espace et défier Desmas qui remporte le duel (54e). Sous l’impulsion de Maxence Caqueret, dans tous les bons coups à la récupération et dangereux sur un centre de Lacazette repoussé (75e), les Gones font enfin frémir le Groupama Stadium, quitte à s’exposer aux contres havrais.

Les Normands se montrent maladroits sur leurs rares et grosses opportunités : une tête de Daler Kouziaïev (57e) frôle le montant d’Anthony Lopes et que dire de ce loupé de Samuel Grandsir, entré en jeu à la place de Momo Bayo, pourtant seul au second poteau sur un centre parfait de Casimir (68e). La fin de match est néanmoins à l’avantage de l’OL, mais malgré l’entrée intéressante du jeune Diego Moreira et les nombreuses tentatives de Cherki (70e, 82e, 89e), les Rhodaniens devront patienter au moins une journée de plus pour décrocher leur premier succès de la saison. Et si l’OL n’est officiellement plus relégable (16e, deux points), Fabio Grosso aura du boulot dès demain.

Lyon (4-1-4-1) : Lopes – Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico – Akouokou (Lepenant, 77e) – Cherki, Caqueret, Tolisso (Baldé, 68e), Nuamah (Moreira, 77e) – Lacazette. Entraîneur : Jean-François Vulliez.

Le Havre (4-4-2) : Desmas – Salmier, Sanagante, Lloris, Operi – Casimir (Logbo, 74e), Touré, Kechta (Ndiaye, 58e), Alioui (Sabbi, 74e), Kuzyaev (Soumaré, 89e), Bayo (Grandsir, 58e). Entraîneur : Luka Elsner.

